«فلاي دبي» إلى «كلوج نابوكا» الرومانية في الثالث من نوفمبر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي» عن المواعيد الجديدةـ لإطلاق رحلاتها إلى «كلوج نابوكا» في رومانيا.

وأفادت في بيان لهاـ أمس، بأنها ستبدأ تسيير رحلتين أسبوعياً بين مطار دبي الدولي، ومطار أفرام إيانكو الدولي كلوج، ابتداءً من الثالث من نوفمبر 2021، لافتة إلى أن الرحلات على هذه الوجهة الجديدة ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات».

السوق الرومانية

وأوضحت الشركة أنه مع بدء الرحلات إلى «كلوج نابوكا»، فإن الناقلة ستخدم السوق الرومانية بإجمالي 16 رحلة أسبوعياً، إذ تشغل «فلاي دبي» رحلة يومية بين مطار دبي الدولي ومطار «هنري كواندا الدولي» في بوخارست، وسترتفع الخدمة إلى مرتين يومياً اعتباراً من نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «بدأنا عملياتنا إلى بوخارست بأربع رحلات أسبوعياً في عام 2012، ومنذ ذلك الحين ضاعفت (فلاي دبي) عملياتها إلى أكثر من ثلاث مرات في السوق، مع نمو الطلب على حركة التجارة والشحن بين رومانيا والإمارات».

اتفاقية خدمات

إلى ذلك، وقّعت «شركة فلاي دبي» اتفاقية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، تتولى بموجبها الشركة السعودية، خدمات المناولة الأرضية لـ«فلاي دبي» في مطارات المملكة.

وتقضي الاتفاقية، التي تمتد خمس سنوات، وتبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون درهم، بأن تقوم الشركة السعودية بخدمات المناولة الأرضية للناقلة في جميع مطارات المملكة، بما فيها 11 مطاراً تعمل بها «فلاي دبي».

وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، أن توقيع الاتفاقية يعكس العلاقات الطويلة والراسخة بين «فلاي دبي» وشركائها الاستراتيجيين داخل سوق المملكة، باعتبارها واحدة من أهم أسواق الناقلة.

وأوضح أن هذه الاتفاقية، التي تمتد لخمس سنوات، تأتي انطلاقاً من حرص «فلاي دبي» على توفير أعلى معايير الخدمة للمتعاملين في المملكة، انطلاقا من استراتيجية «فلاي دبي» في فتح آفاق جديدة للتجارة والسياحة، إذ شهدت أعداد السياح بين البلدين نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية.

بدوره، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الأرضية السعودية، محمد مازي، إن «الشراكة مع (فلاي دبي) تعكس التزامنا بأعلى معايير الجودة العالية لخدماتنا، ونتطلع إلى العمل مع الناقلة، مع خططنا لتوسيع شبكتنا إقليمياً وخارجها».

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