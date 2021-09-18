"ماجد الفطيم" تعلن عن توظيف 3000 مواطن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، اعتزامها توسيع نطاق برنامجها لتنمية واستقطاب المواهب الإماراتية بهدف توفير المزيد من الفرص المهنية لمواطني الدولة عبر قطاعاتها المتعددة في دولة الإمارات وخارجها.

وفي إطار مساهمة "ماجد الفطيم" في برنامج "نافس"، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، أعلنت الشركة التزامها ومشاركتها في تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تركز على تطوير التقدم المهني للكوادر الوطنية.

وتماشياً مع أهداف برنامج "نافس" الذي يدعو مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى المساهمة عملياً في تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية على المدى البعيد، ستقوم شركة "ماجد الفطيم" باستحداث وتطوير 3000 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في القطاع الخاصة، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأتي هذه المبادرة من شركة "ماجد الفطيم" بهدف تذليل العقبات وتحفيز المزيد من مواطني الدولة على العمل في القطاع الخاص، كما تعد الشراكة مع برنامج "نافس" خطوة حاسمة لمؤسسات القطاع الخاص لتعزيز مساهمتها في دعم "مشاريع الخمسين" على مستوى دولة الإمارات، حيث يمكن لكافة المواطنين الراغبين في الانضمام للشركة تقديم طلباتهم في الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة: (https://www.majidalfuttaim.com/ar/explore-jobs#nafis-programme).

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