تسجيل 50 علامة تجارية في الإمارات يومياً منذ بداية 2021

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد تسجيل أكثر من 13 ألفاً و124 علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري وحتى أمس، بمعدل وصل إلى نحو 50 علامة تجارية يومياً، وسط تنوع كبير في العلامات المسجلة من جانب شركات محلية وأجنبية، نتيجة تنامي جاذبية الدولة مركزاً استثمارياً وتجارياً في المنطقة والعالم.

أداء قوي

وأفادت «الاقتصاد» في تقرير، أمس، بأنه تم تسجيل 936 علامة تجارية خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري فقط، ليستمر بذلك الأداء القوي الذي يشهده قطاع العلامات التجارية منذ بداية عام 2021، ما يؤكد تعافي الاقتصاد بخطوات متسارعة، وأوضحت الوزارة أن العلامات التجارية المسجلة شملت قطاعات ومجالات مختلفة بعضها سلعيّ والآخر خدميّ، كما شملت شركات محلية وشركات إقليمية وعالمية كبرى.

تنوع

وأشارت الوزارة، في تقريرها، إلى تنوع العلامات التجارية المسجلة في الدولة خلال النصف الأول من الشهر الجاري، مبينة أنها تركزت في قطاعات رئيسة، مثل التكنولوجيا والمواد الغذائية والأدوية والقطاع الصحي والمختبرات، إضافة إلى إدارة الفنادق وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والتطوير العقاري ومقاولات البناء والسيارات، فضلاً عن الاتصالات والهواتف وصيانة المباني والإلكترونيات، والملابس والمجوهرات والمحاماة والبحوث والاستشارات القانونية والإدارية.

مركز عالمي

وأكدت الوزارة أن هذا النشاط في العلامات التجارية يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبرى الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى مختلف الدول.

محفزات

ولفتت إلى أن حزمة المحفزات، التي أطلقتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الماضية، أسهمت في تعزيز نشاط قطاع العلامات التجارية في الإمارات والقطاعات الأخرى، لتحافظ الدولة على موقعها باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر جذباً وتنافسية على مستوى المنطقة.

حماية وتمييز المنتجات

يعد تسجيل العلامات التجارية أحد أكثر الأنظمة الضرورية التي لا غنى عنها، والمصممة خصيصاً لأصحاب شركات الأعمال لحماية هوية منتجات أعمالهم.

وتتولى شركات الأعمال تسجيل العلامات التجارية لتمييز المنتجات أو البضائع أو الخدمات المرتبطة بأصحاب هذه العلامات التجارية، ما يساعد الشركات على التمتع بالشهرة التجارية لها وسمعة العلامات التجارية في السوق.

ويتم إنشاء العلامات بهدف ضمان الحفاظ على جودة السلع والخدمات المقدمة.

13.1 ألف علامة تجارية جديدة تم تسجيلها في الدولة منذ بداية العام الجاري.

النصف الأول من سبتمبر شهد تسجيل 936 علامة تجارية.

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