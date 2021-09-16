"طيران الإمارات" تفتح باب التوظيف من جديد لـ 3500 شخص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت شركة طيران الإمارات، حملة عالمية لتوظيف 3000 من أفراد أطقم الطائرات (المضيفين الجويين)، و500 في خدمات المطار للانضمام إلى مركزها في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك لدعم العمليات.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن كلتا الوظيفتين توفر فرصاً للأشخاص القادرين على التواصل مع الناس وأداء الخدمات بأريحية للالتقاء والتفاعل مع العالم كسفراء لعلامة "طيران الإمارات" التجارية.

وأضافت أن متطلبات وظيفتي أطقم الخدمات الجوية وخدمات المطار، تتوافر على الموقع الإلكتروني: (www.emiratesgroupcareers.com)، حيث يمكن للمهتمين التقدم بطلباتهم.

وأكدت "طيران الإمارات" أنها تواصل استئناف عمليات شبكتها تدريجياً بالتوازي مع تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنها استدعت طوال الأشهر القليلة الماضية طيارين وأطقم خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين من الذين توقفوا عن العمل عندما تسببت الجائحة في خفض كبير لحركة الرحلات الجوية في العام الماضي.

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