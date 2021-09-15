اليابان تقدّم في «إكسبو 2020 دبي» أطباقاً «حلالاً» وفقاً للشريعة الإسلامية

المصدر: طوكيو ■ وام

قالت وزارة التجارة اليابانية إن جناح اليابان في معرض «إكسبو 2020 دبي»، سيستخدم التكنولوجيا الرقمية لتمكين الزوار من مشاهدة محتويات الجناح عن بُعد.

وذكرت الوزارة أن الجناح سيعرّف الزوار من جميع أنحاء العالم بسحر اليابان، من خلال السماح لهم بمشاهدة تاريخ وتكنولوجيا اليابان، على أمل أن تجذب المحتويات التي سيتم عرضها الاهتمام أيضاً إلى معرض «إكسبو 2025» العالمي، المقرر في أوساكا.

وإضافة إلى فتح موقعَي «ويب» خاصين ليكونا بمثابة «جناح اليابان الافتراضي»، ستسمح اليابان للأشخاص من اليابان ومواقع أخرى، باستخدام روبوتات افتراضية يتم التحكم فيها عن بُعد، للانضمام إلى بعض الفعاليات في الجناح، التي ستقام لعدد محدود من المشاركين لفترة زمنية محدودة، وتحت شعار «حيث تلتقي الأفكار».

ووفقاً للوزارة اليابانية، يستخدم جناح اليابان أحدث العروض التقديمية المرئية والمكانية، بما في ذلك الصور المتحركة، والضباب فائق الدقة، للسماح للزوار بتجربة كيف تثير اللقاءات المتنوعة أفكاراً جديدة، وتقود العالم إلى غد أفضل.

وسيعرض الجناح مناظر طبيعية في اليابان، والتحديات التي يواجهها العالم الآن، كما سيتم إنشاء نماذج مصغرة تمثل البلاد، وركناً لتقديم معرض 2025 في منطقة «كانساي» غرب اليابان.

وذكرت الوزارة أن سلسلة السوشي اليابانية سوهيرو (Sushiro) ستفتتح مطعماً في المعرض، يقدم أطباقاً «حلالاً» مُعدة وفقاً للشريعة الإسلامية.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشي كاجياما: «نريد أن نجعل هذا الحدث نجاحاً كبيراً من خلال نقل سحر اليابان قدر الإمكان، وزيادة الزخم نحو معرض أوساكا».

يشار إلى أن «إكسبو 2025» سيقام في أوساكا بمنطقة «كانساي» - يومشيما، وهي جزيرة اصطناعية في خليج أوساكا، في الفترة من 13 أبريل حتى 13 أكتوبر 2025.

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