كوبونات الخصم تلعب دوراً مؤثراً في نجاح وتوسع التجارة الالكترونية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

هل تعتمد على التسوق الإلكتروني بشكل مستمر لشراء احتياجاتك؟ هل تبحث بصفة مستمرة عن المتاجر التي تقدم منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة؟ ماذا لو كان بإمكانك الشراء من كبرى المتاجر العالمية مثل أمازون وكارفور أفضل المنتجات وبسعر أقل؟

بالفعل يمكنك ذلك في كل مرة تستخدم بها كوبونات الخصم التي تمنحك تخفيض إضافي على المنتجات المعروضة بأي متجر، فيما يلي استعراض لأقوى كوبونات الخصم من كبرى المتاجر مثل كود خصم أمازون وكود خصم أوناس.

أكثر كوبونات الخصم إقبالاً لعام 2021

على الرغم من كثرة المتاجر الإلكترونية تظل هناك مجموعة من المتاجر التي تحظى بإقبال أعلى وبثقة أكبر من قبل المستخدمين، فما بالك لو كان بإمكانك الشراء من تلك المتاجر الموثوقة بأقوى أكواد الخصم؟ تعرف معنا من خلال هذا المقال على:

كود خصم امازون.

كود خصم اوناس.

كود خصم كارفور

في كل مرة يتم تطبيق هذه الاكواد يبدأ تفعيل خصومات مميزة على إجمالي قيمة المشتريات، والآن نستعرض معا الأكواد.

كود خصم أمازون:

يعد موقع أمازون من المتاجر الإلكترونية الموثوقة والأكثر شهرة بين محبي التسوق عن بعد، يضم المتجر العديد من المنتجات المميزة التي تجعله من أكثر المتاجر إقبالا، عند استخدام هذه الأكواد يستطيع المستخدم تسوق كل ما يرغب به من منتجات بتخفيضات تصل إلى 20% على إجمالي مشترياتك.

يستطيع العميل شراء العديد والعديد من المنتجات مثل:

الجوالات.

مستلزمات المطبخ

الملابس

الأحذية

الحقائب.

أجهزة الكمبيوتر.

الساعات.

الألعاب الإلكترونية.

مستحضرات التجميل.

وغير ذلك من المنتجات بتخفيض مميز عند استخدام أقوى أكواد الخصم من أمازون والتي تتمثل فيما يلي:

استخدم الكود ALC15 للحصول على خصم 15% على قيمة مشترياتك شامل خدمات أمازون المنزلية.

استخدم الكود SUMMER21 للحصول على 10% خصم على بعض الأزياء المختارة من قبل أمازون.

استخدم الكود FASHION للحصول على خصم قيمته 20% على الأزياء المختارة من أمازون.

بتطبيق الأكواد يستطيع المتسوق الحصول على تلك الخصومات بالإضافة إلى خصومات الموقع نفسه والتي تصل إلى 70% على بعض المنتجات، فقط يتم تطبيق كود الخصم قبل مرحلة الدفع ليتم تفعيله على إجمالي المشتريات والاستمتاع بمنتجات أكثر بسعر أقل.

كود خصم أوناس:

إذا كنت مقيم في أي من دول الخليج وقمت بالشراء أونلاين من قبل فلاشك أنك استخدمت متجر أوناس، يعد المتجر من المتاجر الموثوقة في منطقة الخليج كلها ويحظى بإقبال واسع من قبل عدد كبير من المستخدمين، يتميز الموقع بسياسات مرنة في الاستبدال والإرجاع، هذا إلى جانب توفر العديد من بدائل الدفع والتي على رأسها الدفع عند الاستلام.

يمكن الاعتماد على متجر أوناس لشراء:

الملابس

الأحذية

الحقائب.

الإكسسوارات.

المجوهرات.

بأسعار ممتازة، من خلال تلك الاكواد التي نستعرضها في هذا المقال يتم الحصول على خصومات إضافية على الخصم المتاح بالموقع، أما عن الأكواد فهي:

كود H13 يمنح متسوقي الإمارات خصم بنسبة 10% حصريا.

استخدم كود H13 أيضا للحصول على خصم بقيمة 20% على المنتجات غير المخفضة.

استخدم كود MDA262 للحصول على خصم 3000 درهم على إجمالي المشتريات الأكثر من 6000 درهم.

استخدم الكود MDA196 للحصول على خصم 1250 درهم على المشتريات التي تزيد عن 3000 درهم.

استخدم الكود MDA113 للحصول على خصم 500 درهم إماراتي على الطلبات التي تزيد عن 1500 درهم اماراتي.

استخدم الكود MDA37 للحصول على خصم 150 درهم إماراتي على الطلبات التي تزيد عن 750 درهم اماراتي.

ستساعد تلك الأكواد كل الراغبين في التسوق على توفير الكثير من الأموال لشراء منتجات أكثر بسعر أقل مع أقوى أكواد الخصم من أوناس الإمارات

كود خصم كارفور:

كارفور.. واحد من المتاجر الفرنسية الغنية عن التعريف، بدأ المتجر في الانتشار بالعالم العربي بداية من مصر ثم السعودية وصولا إلا الإمارات، يحرص المتجر على نيل ثقة المستخدمين العرب وكسب رضاهم بتقديم منتجات بجودة عالية وأكواد خصم مميزة، ليتمكن المتسوقين من الحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار الممكنة.

كما يقدم المتجر لعملائه بدائل دفع متنوعة أبرزها الدفع عند الإستلام، يمكنك التسوق من كارفور للحصول على:

الأطعمة الطازجة.

المشروبات.

الأجهزة الكهربائية.

الأدوات المنزلية.

يستعرض المتجر العديد من المنتجات بسعر الجملة ومع كود الخصم ستحصل على تلك المنتجات بتخفيض اضافي، فقط طبق الكود AE41 للحصول على خصم بقيمة 20 درهم إماراتي.

وختاما كان هذا استعراضا لأقوى كوبونات الخصم والأكثر إقبالا من بين المستخدمين لشراء أكبر عدد من المنتجات بأقل قيمة ممكنة من كل من أمازون و أوناس وكارفور.

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