فترة الاكتتاب العام لـ«أدنوك للحفر» تبدأ اليوم.. و«أدنوك» تحدد سعر السهم بواقع 2.30 درهم

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن تسعير سهم الاكتتاب العام لـ«شركة أدنوك للحفر» بواقع 2.30 درهم للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 36.7 مليار درهم.

وتم تحديد سعر الاكتتاب من قبل «أدنوك» بصفتها «المساهم البائع»، و«أدنوك للحفر»، عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب رسمياً اليوم.

وتتوقع «أدنوك» و«أدنوك للحفر» أن يوفر سعر السهم عرضاً جذاباً للمستثمرين يعكس ثقة «أدنوك» بمسار النمو طويل الأجل لـ«شركة أدنوك للحفر»، وإعطائها الأولوية لأداء قوي في مرحلة ما بعد الإدراج.

كما يأتي قرار تحديد سعر السهم، متماشياً مع أحد أهداف «أدنوك» الرئيسية، والمتمثل في دعم نمو وتنويع أسواق رأس المال في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

وتبدأ فترة الاكتتاب العام رسمياً، اليوم، على أن تغلق في 23 سبتمبر الجاري بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، ويوم 26 سبتمبر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية.

ومن المتوقع إدراج «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من أكتوبر 2021.

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