النمسا: «إكسبو 2020 دبي» يمهد الطريق لفتح أسواق جديدة

المصدر: فيينا ■ وام

قالت وزيرة الاقتصاد النمساوية، مارغريت شرامبوك، إن «إكسبو 2020 دبي» يمهد الطريق لفتح أسواق جديدة، ويعزّز التعاون الدولي، كما أنه يوفر الفرصة لتسليط الضوء على جودة البحث وتطوير الابتكارات النمساوية.

وأضافت شرامبوك، في تصريح لها بمناسبة قرب موعد افتتاح المعرض، أن «مشاركة النمسا في المعرض تركز على عرض الرؤى والمفاهيم والتقنيات المستقبلية، التي تعزز العيش معاً في عالم متشابك بشكل متزايد».

وذكرت أن «النمسا تدافع بشركاتها الناشئة ذات التوجه الدولي عن روح الابتكار والمعرفة التقنية»، مشيرة إلى أن إسهاماتها في «إكسبو دبي» تتمثل في عرض حلول ومنتجات مفيدة ذات مغزى.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة النمساوية الاتحادية، هارالد ماهرر، إسهام «إكسبو دبي» في تعزيز تواصل النمسا على المستوى الدولي، وتطوير اقتصاد التصدير، لافتاً إلى وجود طلب على المنتجات والخدمات، التي تحمل شعار «صُنع في النمسا».

ويقدم جناح النمسا - المشارك في المعرض الدولي المرتقب - مشروعات وابتكارات بمختلف المجالات، شاركت في تصميمها وتطويرها مؤسسات بحثية، وشركات تعاونت مع الجامعات والكليات التقنية.

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