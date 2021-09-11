«جلف كرافت» توسّع حضورها في أوروبا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، عن توسيع رقعة حضورها في أوروبا، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها هناك.

وكشفت الشركة أثناء مشاركتها في «مهرجان كان لليخوت 2021»، أنها أضافت ثمانية شركاء توزيع جدد في 12 دولة أوروبية تشمل أسواقها الرئيسة مثل ألمانيا، وإسبانيا، وهولندا، والبرتغال، إضافة إلى ترسيخ حضورها العالمي في الولايات المتحدة، وأستراليا، والشرق الأوسط.

وأكدت «جلف كرافت» عضويتها في جمعية صانعي اليخوت الفاخرة العالمية، لافتة إلى أن الجمعية التي توحد تحت مظلتها وتمثل صنّاع يخوت السوبر الفاخرة في جميع أنحاء العالم، ستتعاون مع «جلف كرافت» والهيئات التنظيمية المعنية، لضمان مراعاة القواعد المرتبطة باليخوت الفاخرة للطبيعة الفريدة لهذه السفن، كما ستساعد عضوية «جلف كرافت» أيضاً على الارتقاء بعمليات وهيكليات التصنيع في القطاع، وتوفير المعلومات وتبادل الخبرات اللازمة.

وتستعرض «جلف كرافت»، خلال المهرجان، طرازها الأشهر والأكثر مبيعاً، «ماجستي 100»، ما يسلط الضوء على كفاءتها في إنتاج اليخوت الفاخرة من الألياف الزجاجية المركبة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كرافت»، طلال نصر الله: «حققنا العام الجاري نتائج استثنائية تتجلى من خلال النمو القوي لسجل الطلبات وتسليم يختنا (ماجستي 175)، وغيره من اليخوت الفاخرة، وهو ما أثمر عن تعزيز كفاءاتنا في مجال تصنيع القوارب واليخوت من الألياف الزجاجية المركبة، وهي طريقة تكتسب حالياً شعبية واسعة في أوروبا التي تعتبر بالأصل سوقاً للقوارب الفولاذية». وأضاف: «نقود اليوم دفة الحوار العالمي حول يخوت السوبر الفاخرة المصنوعة من الألياف الزجاجية المركّبة والتي تشهد طلباً قوياً من أوروبا والأسواق العالمية الأخرى. ولتلبية هذا الطلب، فقد وسعنا رقعة حضورنا في القارة الأوروبية».

يذكر أن «جلف كرافت» بنت منذ إطلاقها أكثر من 10 آلاف قارب، وتقدم خدماتها للمتعاملين في مختلف أنحاء العالم. وفي عام 2019، حازت على جائزة السلامة من «وكلاء اكتتاب الأسهم»، إضافة إلى «جائزة أفضل يخت» في «معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب» عن يخت «ماجستي 140» بطول 43.3 متراً.

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