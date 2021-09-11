«كهرباء دبي» تواصل حملتها لترشيد الاستهلاك

المصدر: دبي ■ وام

حقّقت حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر»، التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي، للعام السادس على التوالي، نجاحاً كبيراً في رفع مستوى وعي المتعاملين، حول أهمية اتباع نمط حياة ذكي ومستدام، وإحداث تأثير إيجابي في البيئة، عبر حثهم على استخدام الخدمات المبتكرة المتوافرة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيقها الذكي لإدارة ومراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه، فضلاً عن الاستفادة من الإرشادات التي تقدمها الهيئة.

وقاد موظفو الهيئة خلال الحملة التي استمرت ثلاثة أشهر، تحت شعار: «اصنع ذكريات تدوم إلى الأبد»، عبر منصات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر قنواتها، أكبر حملاتها الرقمية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بدبي، لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد في الإمارة، وإحداث التغيير الإيجابي المطلوب في نمط استهلاك الكهرباء والمياه.

وتضمنت الحملة التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، إطلاق مسابقة «الصيف الأخضر» لمتعاملي الهيئة، وأفراد المجتمع، لتعزيز الاستدامة، وتوفير المياه والكهرباء، وتنظيم سلسلة محاضرات ولقاءات افتراضية وميدانية للقطاعات التعليمية والحكومية والصناعية.

كما سلّطت الحملة الضوء على مبادرة «الحياة الذكية»، التي تتيح المجال أمام المتعاملين لمراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ومتابعة لوحة البيانات الخاصة بهم لمراقبة استهلاكهم، والتعرف أكثر إلى شرائح التعرفة للمتعاملين من القطاع السكني ونصائح الترشيد، ووضع خطتهم الترشيدية، والاستفادة من برنامج «نهجي المستدام»، للتأثير إيجابياً على سلوكيات المتعاملين، من خلال المقارنات مع مستويات الاستهلاك للمنازل المماثلة في المنطقة، والاستفادة من العروض التي توفرها الهيئة ضمن «متجر ديوا»، لتعزيز التحكم في الاستهلاك، واستخدام الأجهزة الموفّرة للطاقة والمياه.

يشار إلى أن برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2011 و2020، حقّقت وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة، بلغ 2.44 تيراواط/‏ ساعة من الكهرباء، و6.7 مليارات غالون من المياه، بما يعادل توفير 1.35 مليار درهم، وتقليل 1.22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

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