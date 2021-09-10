"إكسبو 2020 دبي": لن يطلب من زوار المعرض شهادات تطعيم أو فحوصات "PCR"

قال متحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": إنه لن يطلب من زوار الحدث إبراز شهادات تطعيم "كوفيد- 19" أو فحوصات "PCR" قبل الدخول لموقع المعرض في المرحلة الحالية.

وذكر المتحدث لـ"الإمارات اليوم": إن مكتب "إكسبو 2020 دبي" على تواصل مع الجهات المختصة بخصوص الإجراءات التي قد يتم تحديثها حسب الضرورة ومع التطورات المستقبلية.

وبدءاً من الأول من أكتوبر المقبل إلى 31 مارس 2022، سيجمع إكسبو 2020 أكثر من 200 جهة مشاركة، بينها 191 دولة، فضلا عن الشركات والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية.

وسيدعو الحدث الدولي، الأكثر تنوعا في تاريخ معارض إكسبو الدولية، ملايين الزوار من مختلف أنحاء الأرض للمشاركة في أن نصنع معاً عالماً جديداً أثناء ستة أشهر من الاحتفال بنبوغ البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم.

يشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد أعلنت عن تقديم 90,610 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 18,817,151 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 190.26 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19".

وحتى يوم أمس تلقى 89.62 % من إجمالي سكان الإمارات جرعة أولى من لقاح كوفيد19 و 78.44 % تلقوا جرعتين