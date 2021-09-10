«موانئ أبوظبي» و«سي إم إيه» الفرنسية تستثمران 570 مليون درهم في محطة حاويات بميناء خليفة

المصدر: أبوظبي ■ وام

وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً، تقوم بموجبها المجموعة الفرنسية بتأسيس مركز إقليمي جديد لها في ميناء خليفة لأسواقها الرئيسة في جنوب وغرب آسيا وشمال وشرق إفريقيا والشرق الأوسط.

وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، توقيع الاتفاقية التي تشمل إنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة، ستدار من قبل مشروع مشترك بين شركة «سي إم إيه تيرمينالز» التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» بحصة تبلغ 70%، و«موانئ أبوظبي» بحصة تبلغ 30%، حيث سيقوم الشركاء بتخصيص استثمار يبلغ 570 مليون درهم للمشروع.

لقاء

وتفصيلاً، التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية، رودولف سعادة، الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، والتي تقوم حالياً بإدارة 49 محطة بحرية في 27 دولة عبر شركاتها الفرعية «سي إم إيه تيرمينالز» و«تيرمينال لينك».

الشراكة الجديدة

واطّلع سموّه خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي محمد الشرفاء الحمادي،

ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، فلاح محمد الأحبابي، والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، ووفد رفيع المستوى من مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، على تفاصيل الشراكة الجديدة بين مجموعة موانئ أبوظبي، التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والمجموعة الفرنسية، التي من شأنها أن ترسّخ من مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة البحرية، وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

توقيع

وشهد سموّه توقيع اتفاقية امتياز بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، مدتها 35 عاماً، تقوم المجموعة الفرنسية بموجبها بتأسيس مركز إقليمي جديد لها في ميناء خليفة لأسواقها الرئيسة في جنوب وغرب آسيا وشمال وشرق إفريقيا والشرق الأوسط.

جولة

وقام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد بجولة في ميناء خليفة، واطّلع على الرصيف الجنوبي للميناء الذي تم الانتهاء من تطويره هذا العام.

وأشاد سموّه بالتقدم الكبير الذي أحرزه الميناء في ترتيبه بين أفضل 100 ميناء في العالم، لكونه الأسرع نمواً على مستوى العالم، مؤكداً أهمية الاستمرار بتوسعة الميناء ورفع عدد الخطوط البحرية، ليحقق الهدف المرجو منه، وهو دعم التجارة البحرية، بالإضافة إلى دعم نمو القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية في إمارة أبوظبي.

محطة جديدة

وتشمل اتفاقية الامتياز إنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة، وهو أول ميناء حاويات شبه آلي في منطقة الخليج العربي، ستُدار من قبل مشروع مشترك بين شركة «سي إم إيه تيرمينالز»، التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، بحصة تبلغ 70%، ومجموعة موانئ أبوظبي بحصة تبلغ 30%، حيث سيقوم الشركاء بتخصيص استثمار يبلغ 570 مليون درهم (154 مليون دولار) للمشروع.

وستبدأ أعمال الإنشاء في المحطة خلال العام الجاري، لتكون جاهزة في عام 2024، مع رصيف يبلغ طوله في المرحلة الأولى 800 متر، وطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية.

استقطاب الاستثمارات

إلى ذلك، قال الأحبابي إن «الاتفاق مع مجموعة (سي إم إيه سي جي إم)، يأتي ثمرة للجهود الدؤوبة التي نبذلها، ويسهم في تنشيط حركة التجارة والتطوير الصناعي في دولة الإمارات وخارجها، كما نتوقع أن تسهم الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة والطرق التجارية الإضافية التي سيتم فتحها مع عدد من الموانئ الرائدة في العالم، في استقطاب الاستثمارات إلى منظومة الأعمال المحلية ومناطقنا الصناعية، وتسريع تطوير عدد من القطاعات الرئيسة».

استثمار مشترك

بدوره، أشار الشامسي إلى أن إضافة محطة حاويات جديدة إلى ميناء خليفة عبر استثمار مشترك مع شركة «سي إم إيه تيرمينالز» تتولى من خلاله إدارة المحطة، يشكل فصلاً جديداً في مسيرتنا لترسيخ موقع مجموعة موانئ أبوظبي كمحرك رائد للتجارة العالمية، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة البحرية.

علامة فارقة

من جهته، قال سعادة إن «هذا المشروع الذي نطلقه مع مجموعة موانئ أبوظبي، يشكل علامة فارقة في مسيرة مجموعة (سي إم إيه سي جي إم) لتحقيق استراتيجية تطوير أعمالها في المنطقة».

وأضاف: «ستسهم المحطة المتطورة المزمع إنشاؤها في ترسيخ مكانة ميناء خليفة مركزاً عالمياً رائداً، وتحسين الاقتصاد في المنطقة، وتسريع حركة التبادل التجاري من إمارة أبوظبي وإليها، كما ستساعد مجموعتنا على توسيع شبكة الشحن والخدمات اللوجستية الخاصة بها في هذه المنطقة التي تنطوي على إمكانات هائلة لتحقيق النمو».

الأعمال البحرية

وفقاً لاتفاقية الامتياز الجديدة، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ الأعمال البحرية وأعمال البنى التحتية الداعمة، من ضمنها إقامة جدار رصيف بطول إجمالي يصل إلى 1200 متر، وكاسر أمواج بطول 3800 متر، ومحطة للسكك الحديدية كاملة التجهيز، وساحة حاويات مخصصة للمحطة تمتد على مساحة 700 ألف متر مربع.

وبموجب الاتفاقية، أصبحت «سي إم إيه سي جي إم» المجموعة العالمية الثالثة من ضمن أكبر أربع شركات شحن في العالم تتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي.

المجموعة الفرنسية تؤسّس مركزاً إقليمياً جديداً لأسواقها الرئيسة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

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