زيادة الطلب على السفر إلى الإمارات خلال الربع الأخير من 2021

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

قال المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»، كيس فان شيك، إن جميع المؤشرات تؤكد ارتفاع الطلب بشكل كبير على السفر إلى دولة الإمارات خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدعوماً بتنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، وزيادة نسب التطعيم ضد فيروس «كورونا»، فضلاً عن أن الإمارات أصبحت وجهة مفضلة للأوروبيين وغيرهم من السياح خلال فصل الشتاء، خصوصاً لأغراض الترفيه مع الطقس الدافئ والشمس الساطعة، ما يرفع مستويات السياحة الأوروبية بشكل كبير.

وأضاف شيك، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة في أبوظبي أمس، بمناسبة بدء الرحلات بين أبوظبي والبحرين، إن «(ويز إير أبوظبي) تستعد للطلب المرتفع على السفر إلى الإمارات خلال الشتاء عبر زيادة عدد الوجهات إلى 10 وجهات في أكتوبر المقبل، وتسيير المزيد من الرحلات، لاسيما من شرق ووسط أوروبا، ليتضاعف عدد الوجهات إلى 20 وجهة بنهاية ديسمبر المقبل، علاوة على إضافة الناقلة طائرتين جديدتين إلى أسطولها الحديث».

ووصف شيك قرار أبوظبي بإلغاء الحجر الصحي للمطعّمين من مختلف الدول، بصرف النظر عن الوجهة القادم منها المسافر، بأنه خطوة إيجابية للغاية تدعم قطاع السفر والسياحة مع ارتفاع نسب التطعيم بشكل كبير.

وأضاف أنه مع مرور الوقت وزيادة نسب التطعيم العالية، سيتم تدريجياً تخفيف وإزالة جميع قيود السفر، ما يساعد على جعل السفر أكثر سهولة، ويؤدي إلى زيادة عدد المسافرين بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن بعض المسافرين لايزالون متردّدين في السفر ولم يسافروا منذ بدء «الجائحة».

وأكد مدير عام «ويز إير أبوظبي»، أن تسيير رحلات إلى البحرين، خطوة مهمة للناقلة، باعتبارها أولى وجهاتها في منطقة الخليج العربي بعد تخفيف قيود السفر إليها، مشيراً إلى أنه من المقرر بدء تسيير رحلات بين أبوظبي وسلطنة عمان في أكتوبر المقبل، كما أن تسيير رحلات إلى الكويت يأتي من ضمن خطط الشركة المستقبلية، لكن الأمر يعتمد على توقيت تخفيف قيود السفر بشكل أكبر.

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