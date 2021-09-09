«هيلمريتش آند باين» تستثمر 367 مليون درهم في اكتتاب «أدنوك للحفر»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «أدنوك للحفر» التابعة لها، وشركة «هيلمريتش آند باين» الرائدة عالمياً في تقنيات وحلول حفر آبار النفط والغاز والمدرجة في بورصة نيويورك، عن شراكة استراتيجية تحصل بموجبها «أدنوك للحفر» على ثماني منصات حفر برية من شركة «هيلمريتش آند باين» مقابل 318 مليون درهم (نحو 86.5 مليون دولار).

وأفادت «أدنوك» في بيان أمس، بأنه عقب هذه الصفقة، ستقوم «هيلمريتش آند باين» باستثمار 367 مليون درهم (100 مليون دولار) في الطرح الأولي العام لأسهم «أدنوك للحفر»، الذي أعلنت عنه «أدنوك» أخيراً.

وأشارت «أدنوك» إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية، تدعم جهود الشركة المستمرة لزيادة سعتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات من الغاز وتطوير موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية في الدولة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يسعدني الإعلان عن الشراكة مع (هيلمريتش آند باين) التي تعتبر من أهم المزودين العالميين لحلول الحفر، حيث تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة كونها تؤكد جاذبية دولة الإمارات وجهة اقتصادية واستثمارية للشركات العالمية، كما أنها تعكس نهج (أدنوك) للتعاون في بناء شراكات نوعية ذكية تسهم في خطط النمو والتقدم وخدمة المصالح الاقتصادية للدولة».

وأضاف أن «استثمار (هيلمريتش آند باين) في الطرح الأولي المرتقب لشركة (أدنوك للحفر) يسهم في تعزيز دور (أدنوك) المهم كعامل استقطاب أساسي لكبار المستثمرين العالميين إلى دولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيلمريتش آند باين»، جون ليندسي، إن «استثمارنا في (أدنوك للحفر) يُعد خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو والتوسع على المستوى الدولي والاستثمار خارج الولايات المتحدة، كما يعكس ثقتنا بقدرة (أدنوك للحفر) وشركة (هيلمريتش آند باين) على تحقيق النجاح والتطور من خلال التعاون والعمل المشترك».

«أدنوك للحفر» تحصل بموجب الصفقة على 8 حفارات برية عالمية المستوى من «هيلمريتش آند باين».

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