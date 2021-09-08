تصريح من الاتحاد للطيران بشأن رحلات السعودية

المصدر: عبير عبد الحليم- أبوظبي

قالت الاتحاد للطيران انه استناداً إلى التوجيهات التي صدرت مؤخراً من حكومة المملكة العربية السعودية، ستستأنف الناقلة رحلات الركاب بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ابتداءً من السبت الموافق 11 سبتمبر.

واوضح متحدث بإسم الاتحاد للطيران بأن رحلات الركاب المجدولة ستربط بين أبوظبي وكل من الدمام وجدة والرياض.

ونوه المتحدث إلى أن فئات المسافرين الذين سيسمح لهم بدخول المملكة هم المواطنين السعوديين، وأفراد الأسرة من الدرجة الأولى، والعمالة المنزلية بالإضافة إلى حاملي الإقامة السعودية ومواطني دولة الامارات، مع مراعاة بعض الاشتراطات مشيرا الى ان قائمة كاملة بالركاب المعتمدين تتوفر على الموقع الالكتروني للاتحاد بالإضافة إلى جميع اشتراطات الدخول اللازمة.

و اشار المتحدث إلى أن المملكة السعودية مدرجة ضمن القائمة الخضراء لأبوظبي، وبإمكان الواصلين منها إلى الإمارة بالسفر دون الحاجة لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند الوصول.

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