"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي 2.7% خلال عامين

المصدر: مدحت السويفي – دبي

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز في تقرير حديث لها أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.7% خلال العامين الحالي والمقبل، لكن معدل النمو يتراجع إلى 2% خلال عامي 2023 و2024.

وقال تقرير صادر عن الوكالة إن اقتصاد دول المنطقة بدأ يحقق نموا في الربع الثالث من 2020، لكن التعافي الحاد صدته الموجات الجديدة لفيروس كورونا.

وعربياً توقعت الوكالة أن تحقق أكبر 3 اقتصادات عربية، وهي السعودية والإمارات ومصر، نموا يتجاوز 2% العام الجاري، فيما تتفاوت معدلات النمو بدءا من العام القادم إلى عام 2024.

وعالميا، تتوقع الوكالة أن يحقق الاقتصاد نموا 5.9% العام الجاري، و4.3% في 2022، و3.7% في 2023، و3.3% في 2024.

وأشارت الوكالة إلى أن الوضع المالي الضعيف لا يزال يلقي بثقله على دول شمال إفريقيا، في الوقت الذي تشهد دول الخليج دعما المرتفعة, وذكر أن الاختلالات الخارجية لا تزال مصدر قلق لمصر.

وتوقعت الوكالة أن تشهد بعض القطاعات الاقتصادية ضغوطا، خاصة السياحة والطيران، مع تعاف متدرج في بعض فروع القطاع العقاري.

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط القوية تعتبر العامل الرئيسي المحفز لمنطقة الخليج، موضحة أن تحسن اتجاهات الأسعار يعد داعما لمناخ الأعمال في أغلب القطاعات الكبرى للنفط والغاز والسلع.

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