"طيران الإمارات" تعزز عمليات جنوب إفريقيا بـ 28 رحلة أسبوعياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم، أنها ستوسع عملياتها من جنوب إفريقيا وإليها، وتعزز جدولها إلى 28 رحلة أسبوعياً بحلول أكتوبر المقبل، ليكون أكبر جدول أسبوعي للناقلة إلى تلك الدولة منذ انتشار جائحة فيروس "كورونا".

وأفادت الشركة في بيان، بأن خطوتها تهدف إلى توفير خيارات أوسع للمتعاملين الراغبين في زيارة دبي، أو السفر عبرها إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوط طيران العالمية، التي تغطي أكثر من 120 وجهة في القارات الست.

ويتضمن تكثيف العمليات إلى جنوب أفريقيا، اعتباراً من 31 أكتوبر 2021، تسيير رحلتين يومياً إلى جوهانسبرغ، إحداهما بطائرات الإمارات العملاقة "A380"، إضافة إلى خدمة يومية إلى كل من كيب تاون ودربان.

وذكرت "طيران الإمارات"، أنها ستبدأ اعتباراً من الأول من يناير 2022، خدمة رحلتي "جوهانسبرغ" اليوميتين بطائرات "A380".

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