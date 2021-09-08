«المشرق» يفتتح مكتباً تمثيلياً في شنغهاي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتح بنك المشرق، أخيراً، مكتبه التمثيلي الجديد في مدينة شنغهاي، في ظل جهوده الاستراتيجية لتوسعة حضوره في الصين الشعبية.

وأفاد البنك في بيان له أمس، بأن مكتب شنغهاي سيعمل بمثابة نقطة تواصل وتنسيق رئيسة لتطوير الأعمال المصرفية للبنك في بر الصين الرئيس، كما سيعمل كوسيط مهم للشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك تعاملات تجارية واستثمارية في الصين، وللشركات الصينية التي تتطلع إلى تأسيس وتطوير أعمالها ضمن المناطق الجغرافية الدولية التي تنشط بها أعمال بنك المشرق.

وبافتتاح المكتب التمثيلي الجديد، باتت أعمال بنك المشرق تنشط حالياً في 13 دولة بما في ذلك دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق، أحمد عبدالعال، إن افتتاح المكتب التمثيلي في شنغهاي خطوة استراتيجية في إطار جهود البنك الرامية إلى تعزيز وجوده في الصين.

وأضاف: «حرصنا على أن يكون المكتب الجديد بمثابة حلقة وصل أساسية لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والشرق الأوسط بشكل أوسع وجمهورية الصين الشعبية؛ إذ نتوقع أن تنطوي مبادرة الحزام والطريق والعلاقات الثنائية المتنامية بين الصين ودولة الإمارات على إمكانات وفرص تجارية واستثمارية كبيرة».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية لدى بنك المشرق، طارق النحاس، إن الأعمال المصرفية الدولية تمثل مساهماً مهماً في إجمالي إيرادات «المشرق».

وأضاف: «يؤكد افتتاح مكتبنا التمثيلي في شنغهاي التزامنا طويل الأمد نحو تعزيز أعمالنا في آسيا»، لافتاً إلى أنه مع استمرار بروز الصين كقوة رئيسة على خارطة التجارة العالمية، فإن الشركات والمؤسسات المالية تحرص على التكيف من أجل الاستفادة من فرص النمو الواعدة.

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