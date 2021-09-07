إنجاز 29% من المحطة الكهرومائية في حتا بقدرة 250 ميغاوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بأن نسبة الإنجاز في المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها الهيئة في حتا، وصلت إلى 29%، فيما ستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميغاوات بسعة تخزينية 1500 ميغاوات بساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

وأفادت «ديوا» في بيان، بأن المحطة الجديدة، تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، مشيرة إلى أن استثمارات المشروع تصل إلى مليار و421 مليون درهم.

وذكرت الهيئة أن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«ديوا»، سعيد محمد الطاير، تفقد خلال جولة في المشروع، موقع الأعمال الإنشائية في المحطة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول تقدم سير العمل في المشروع.

كما شملت الزيارة تفقد الأعمال الإنشائية للسد العلوي من المشروع، إذ تم اكتمال إنشاء الجدار الأول للسد العلوي بارتفاع 37 متراً من الخرسانة المضغوطة.

وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي يجري إنشاؤه في المنطقة الجبلية.

وستقوم توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة المنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بالعمل بطريقة عكسية لضخ المياه من سد حتا إلى السد العلوي، وعند الحاجة سيتم تشغيل هذه التوربينات لإنتاج الكهرباء وتزويد شبكة الهيئة بها من خلال الاستفادة من قوة اندفاع المياه المنحدرة من السد العلوي إلى سد حتا، وذلك عن طريق شق قناة مائية تحت الأرض يصل طولها إلى 1.2 كيلومتر، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

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