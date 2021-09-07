إنجاز 92% من محطة تحلية المياه في «محطات جبل علي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن إنجاز 92.4% من محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي (SWRO) التي تنفذها في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، والذي يعد إحدى الركائز الرئيسة لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية.

وكانت الهيئة أرست عقد تنفيذ مشروع محطة التحلية، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 40 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً بكلفة تقارب 871 مليون درهم، على ائتلاف تقوده كلٌ من «أكسيونا» الإسبانية و«بلحصا بيسيكس كونستراكت».

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمياه لمواكبة النمو المستمر الذي تشهده دبي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في الإمارة، مشيراً إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المعتمد، حيث من المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح الطاير أن القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة تصل حالياً إلى 490 مليون غالون يومياً، فيما وصل الطلب الذروي على المياه 378 مليون غالون مياه محلاة يومياً.

ولفت إلى أن الهيئة تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي، التي تستهلك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، إلى 303 ملايين غالون يومياً بحلول عام 2030، لتصل إلى 42% مقارنة بنسبة 13% من القدرة الإنتاجية الإجمالية حالياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 730 مليون غالون يومياً.

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