«دبي التجاري العالمي» يفتتح موسماً حافلاً من المعارض والمؤتمرات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستعدّ مركز دبي التجاري العالمي، للإسهام في تعزيز التعافي الاقتصادي لإمارة دبي بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك مع افتتاح موسم حافل بالفعاليات العالمية والإقليمية، اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأفاد بيان صدر أمس بأنه وبعد أن تمكن من وضع معايير عالمية جديدة لهذا القطاع في عام 2020 من خلال استضافته سلسلة من الأحداث المتخصصة التي جمعت بين الحضور الفعلي والافتراضي، فإن موسم الفعاليات الجديدة في المركز يضم قائمة واسعة من الفعاليات الجديدة ذات الحضور الفعلي، مثل «جيتكس غلوبال 2021».

أمان وخبرة

وقال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار، إن المركز يعزز موقعه في ريادة استئناف تنظيم الفعاليات العالمية الضخمة بأمان، بعد التحديات الكبيرة التي شهدها قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال عام 2020.

وأضاف: «يعد نجاحنا خلال العام الماضي دليلاً على ما يحظى به المركز من مرونة وخبرة، فضلاً عن التزامنا طويل الأمد تجاه تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في هذا القطاع، فإننا نتطلع بشغف للموسم المقبل الذي سيستعرض أفضل ما يزخر به قطاع الأعمال والتجارة أمام العالم من دبي».

وتابع جلفار: «بينما نواصل مساعينا لإعادة رسم ملامح قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في عالم ما بعد (كوفيد-19)، من خلال تحضيرنا لهذه القائمة البارزة من الفعاليات المرتقبة، فإننا نُؤكد ثقتنا بقدرة مركز دبي التجاري العالمي على دعم رؤية دبي الرامية إلى تحقيق مزيد من النمو والتنوع الاقتصادي».

فعاليات سبتمبر

وينطلق موسم المعارض في مركز دبي التجاري العالمي مع معرض «الخمسة الكبار»، أضخم فعالية في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يعقد بين 12 و15 سبتمبر الجاري.

أما «معرض ومؤتمر غازتك 2021»، والمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول، فهما فعاليتان تعقدان من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، وتركزان بشكل كبير على مجالات الطاقة والبيئة في المنطقة.

بدوره، يعود «معرض سيملس الشرق الأوسط» الذي يمتد على مدار يومي 29 و30 سبتمبر الجاري، بنسخة أفضل وأضخم، العام الجاري، مع جدول أعمال يشمل ما يزيد على 300 مُتحدث يتناولون أحدث التوجهات والعوامل المؤثرة في السوق، والحلول التكنولوجية التي ترسم ملامح قطاع المدفوعات والتكنولوجيا المالية، والتجزئة والتجارة الإلكترونية.

نشاطات أكتوبر

كما يأتي «عالم الجمال الشرق الأوسط» بنسخته الـ25 في الفترة بين الخامس والسابع من أكتوبر المقبل. ويستضيف المعرض جهات عارضة من 54 دولة، فضلاً عن 17 جناحاً وطنياً متخصصاً، ليكون أول فعاليات عالم الجمال العالمية خلال عام 2021.

وتستضيف فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» و«معرض جيتكس لنجوم المستقبل» أبرز الأسماء المرموقة في عالم التكنولوجيا من 100 دولة، في وقت تنطلق فيه فعاليات «قمة الذكاء الاصطناعي» بالتزامن مع «جيتكس غلوبال»، أبرز فعاليات المنطقة في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة.

في السياق نفسه، تجمع «قمة مستقبل بلوك تشين» أفضل العقول اللامعة والشركات الناشئة وكبار المستثمرين على مدى أربعة أيام في الفترة بين 17 و20 أكتوبر المقبل.

معارض نوفمبر

ووفقاً لمركز دبي التجاري العالمي، يعود «غلفود للتصنيع»، المعرض الإقليمي الأكبر من نوعه في قطاع معالجة وتعبئة وتغليف المأكولات والمشروبات، في الفترة بين السابع والتاسع من نوفمبر 2021.

ويقام «غلفود للتصنيع» بالتزامن مع «معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، وفعالية «يامكس الشرق الأوسط» المتخصصة بقطاع إعداد الحلويات والوجبات الخفيفة؛ و«مهرجان المأكولات المتخصصة».

وبالتزامن مع انطلاق النسخة العاشرة من «مؤتمر الإمارات الدولي لأمراض المسالك البولية» الذي تُنظمه جمعية الإمارات لأمراض المسالك البولية، تستعرض النسخة

الـ41 من «مؤتمر الجمعية الدولية للمسالك البولية» برنامجها العلمي المُتقدم.

بدوره، يُعد معرض «أراب لاب+» من أبرز الفعاليات السنوية المختصة في قطاع المختبرات والتحليلات العالمية، ومن المقرر أن ينطلق المعرض بين 15 و17 نوفمبر المقبل.

معارض ديسمبر

ويُعتبر معرض المرور الخليجي، الذي ينعقد في الفترة بين السادس والثامن من ديسمبر 2021، أضخم المعارض التي تشهدها المنطقة في مجال المرور وتكنولوجيا النقل، كما يعقد معرض «أوتوميكانيكا دبي» لسوق خدمات السيارات بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في نسخته الـ18 في الفترة بين 14 و16 ديسمبر المقبل. وأكد مركز دبي التجاري العالمي، ان أجندته تزخر بما يزيد على 40 فعالية، مثل المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي، و«عرب بلاست»، والأسبوع العالمي للغاز الطبيعي المسال، والاجتماع العام الـ85 للجنة الكهروتقنية الدولية، ومعرض الإمارات للوظائف، وكابسات (معرض الشرق الأوسط للأقمار الاصطناعية)، ومعرض الشرق الأوسط لمنتجات الطعام العضوية والطبيعية، وغيرها الكثير.

الملاحة الفضائية

يفتح «المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية» أبوابه أمام مجتمع الفضاء العالمي في الإمارات، التي ستكون أول دولة عربية تستضيف المؤتمر منذ انطلاقته الأولى عام 1950.

وتنطلق فعاليات المؤتمر في الفترة بين 25 و29 أكتوبر تحت شعار «الإلهام والابتكار والاستكشاف لخدمة البشرية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news