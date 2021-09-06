"الأوراق المالية والسلع" توافق على اندماج إعمار العقارية وإعمار مَولز

المصدر: مدحت السويفي - دبي

شركة "إعمار العقارية ش.م.ع."، شركة التطوير العقاري العالمية والمُدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: EMAAR)، وشركة "إعمار مولز ش.م.ع." والمُدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: EMAARMALLS)، أعلنتا اليوم أن هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت موافقتها النهائية على الاندماج المقترح بين الشركتين.

واشارتا في بيان هما لسوق دبي المالي، أن الاندماج المقترح يحظى بدعم وتوصية بالإجماع من مجلس إدارة إعمار العقارية وإعمار مولز (ويمثّلها أعضاء مجلس ادارتها المستقلّين) وهو ما من شأنه أن يعزّز مكانة إعمار العقارية كأكبر مجموعة عقارات متكاملة ومتنوّعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضمن الموقع الاستراتيجيّ لكلّ من إعمار العقارية وإعمار مولز لاغتنام الفرص في السوق والدفع لزيادة القيمة للسادة المساهمين.

وسيتمّ تنفيذ الاندماج المقترح لدى استيفاء الشروط المطلوبة، وذلك كدمج مطابق لأحكام القانون وسيحصل من خلاله السادة مساهمي إعمار مولز (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم إعمار العقارية مقابل كلّ سهم من أسهم إعمار مولز، وهو ما يمثّل علاوة بنسبة 7.1٪ على سعر إغلاق إعمار مولز في 1 مارس 2021، والذي يمثّل آخر يوم تداول قبل إعلان الاندماج، وعلاوة بنسبة 11.2٪ من سعر الصرف الضمني في السوق إلى أساس متوسّط ​​السعر المرجّح بحجم التداول خلال الشهر السابق لتاريخ 1 مارس [1]2021. كما يمثّل ذلك علاوة بنسبة 3.5٪ على سعر إغلاق إعمار مولز في 1 سبتمبر 2021 وهو ما يمثل علاوة بنسبة 4.4٪ من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسّط ​​السعر المرجّح بحجم التداول خلال الشهر السابق لتاريخ 1 سبتمبر 2021[2].

يخضع الاندماج لعدد من الشروط، بما في ذلك الموافقة على الاندماج بتصويت المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقلّ عن 75٪ من الأسهم الممثلة في اجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بشركتي إعمار العقارية وإعمار مولز. ويمكن الاطلاع على "تعميم المساهمين"، الذي يحدّد وصفاً للاندماج والأعمال المشتركة بين إعمار العقارية وإعمار مولز بعد اكتمال الاندماج، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركتين (www.emaar.com) أو يمكن الحصول على نسخ ورقية من "تعميم المساهمين" (بدون رسوم) من مكاتب الشركتين في المبنى 1، الطابق 7، مجمّع دبي هيلز للأعمال، دبي هيلز استيت، إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرّر بتاريخ 9 سبتمبر 2021 أن يمرّر مجلسا إدارة شركتي إعمار العقارية وإعمار مولز قراراً بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركتين، والذي سيعقد حضورياً وأيضاً عن بُعد / إلكترونياً في 10 أكتوبر 2021. ويمكن الاطّلاع على مزيد من التفاصيل في تعميم المساهمين.

ومع مراعاة تحقيق شروط الاندماج ومع تاريخ نفاذ الاندماج، فإن أصول والتزامات إعمار مولز (بما في ذلك حقوق والتزامات إعمار مولز بصفتها الضامن بموجب وثائق المعاملة المتعلّقة بشهادات ائتمان شركة إعمار للصكوك المحدودة والبالغ قيمتها 750,000,000 دولار أمريكي تستحقّ عام 2024 (ISIN XS1075401726) ("الشهادات" و"مستندات المعاملة") والتي سوف تنتقل إلى شركة إعمار العقارية مقابل إصدار أسهم جديدة في إعمار العقارية لمساهمي إعمار مولز الحاليين (باستثناء شركة إعمار العقارية). وكخطوة لاحقة ستُعاد هيكلة أصول شركة إعمار مولز ليتمّ تحويلها لصالح شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية، مع تولّي هذه الشركة التابعة حقوق والتزامات الضامن بموجب مستندات المعاملة المنقولة إليها من شركة إعمار العقارية ("إعادة الهيكلة").

وستكون "مذكّرة التماس الموافقة" التي تحدّد شروط وأحكام ممارسة "طلب الموافقة" للحصول على موافقة حاملي الشهادات المؤهّلين ("حاملي الشهادات") على عملية الاندماج، وإعادة الهيكلة مع العلم بأن المسائل ذات الصلة متاحة للأشخاص المؤهّلين من خلال وكيل المعلومات والجدولة، وكما هو مذكور في مذكّرة طلب الموافقة، فمن المتوقّع عقد اجتماع حاملي الشهادات في 28 سبتمبر 2021. ويمكن الاطّلاع على مزيد من التفاصيل في مذكّرة طلب الموافقة.

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