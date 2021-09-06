مؤشر الأعمال.. اقتصادية دبي و«باكمان» تدعمان أصحاب «رخصة تاجر»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

كشف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن تعاونه مع شركة «باكمان»، المنصّة المعتمدة للتجارة الإلكترونية، لدعم حاملي «رخصة تاجر» الصادرة من اقتصادية دبي والمعنية بترخيص أصحاب الأعمال الحرة من محل الإقامة بدبي وأنشطة الأعمال الإلكترونية، التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، وتمكينهم من دخول عالم التجارة الإلكترونية بأقل التكاليف وأسرع وقت.

بدء المشروع

بموجب التعاون بين الطرفين، سيتمكن حاملو «رخصة تاجر» من بدء مشروعاتهم الإلكترونية خلال يوم واحد، إذ تقدم المنصّة موقعاً إلكترونياً مع خدمة الدفع «أونلاين»، وخدمة التوصيل المحلية والدولية، إلى جانب إدارة العملاء وعمليات التوصيل بشكل كامل، الأمر الذي سيعزز من مشروعاتهم للوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين والجمهور عبر الموقع الإلكتروني.

إقبال متزايد

وتأتي هذه المبادرة الجديدة تزامناً مع الإقبال المتزايد بين المستهلكين على خيارات الشراء الإلكترونية، وإدراك التجار لضرورة تعزيز حضورهم الإلكتروني خلال جائحة «كورونا»، إضافة إلى الجهود المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته.

تنظيم الأعمال

وقال مدير أول قسم التوعية بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أحمد الشاعر: «نسعى من خلال (رخصة تاجر) إلى تنظيم عملية ممارسة الأعمال وتعزيز التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يعكس استراتيجيتنا الرامية إلى سهولة مزاولة الأعمال ودعم القدرة التنافسية التنموية لدبي».

وأضاف: «تؤكد شراكتنا مع شركة (باكمان) التزامنا بدعم المشروعات الناشئة من حاملي (رخصة التاجر)، ومساعدتهم على بيع وتسويق منتجاتهم إلكترونياً».

دعم

من جانبه، قال المؤسس والمدير التنفيذي لمنصّة «باكمان»، عبدالعزيز الملحم، إن «الشركة تسعى عبر منصتها المتميزة إلى تقديم كل سُبل الدعم إلى أصحاب المشروعات المحلية من حاملي (رخصة تاجر)، لاسيما بعد التغيرات الكبيرة في نموذج أعمال الشركات وتسارع التوجه نحو الخيارات الرقمية بعد جائحة (كوفيد-19)».

بدوره، أفاد الشريك المؤسس في «باكمان»، عدنان القاري، بأن التعاون مع اقتصادية دبي يأتي في إطار الجهود المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته.

بيئة مثالية

أكد مدير أول قسم التوعية بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أحمد الشاعر، استمرار اقتصادية دبي في توفير البيئة المثالية، وتقديم الدعم اللازم لأصحاب «رخصة تاجر»، عبر توقيع الشراكات مع كل الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات لهم.

حاملو «رخصة تاجر» سيتمكنون من بدء مشروعاتهم الإلكترونية خلال يوم واحد.

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