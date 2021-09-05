"ياس القابضة" توقع اتفاقية نهائية للاستحواذ على "جلف إنجيكت"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة ياس القابضة، المجموعة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي بدولة مقراً لها، عن توقيع الاتفاقية النهائية للاستحواذ على "جلف إنجيكت ذ.ّذ.م"، الشركة الرائدة في مجال تصنيع وتطوير الحقن والمحاليل الوريدية المعقمة في شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" والتي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها.

ووفقا لبيان صادر اليوم، وقّع الاتفاقية النهائية للاستحواذ الكلي، الذي يشمل "جلف إنجيكت – فرع المنطقة الحرة في جبل علي"، شركة "جلوبال ون هيلث كير" القابضة، الذراع الاستثمارية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية للشركة الأم.

وتأتي خطوة الاستحواذ ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق محفظة شركاتها المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية لتضم الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية، والتصنيع، وسلسلة توريد المستلزمات الطبية. بالإضافة إلى شركات تطوير أنظمة إدارة المستشفيات والعيادات، والتكنولوجيا الطبية، وتأهيل الكوادر المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية.



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