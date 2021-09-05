استكشاف متعمق لقضايا العالم الإسلامي

المصدر: الامارات اليوم

سيستخدم جناح منظمة العالم الإسلامي ركيزة «اقرأ» لتوفير استكشاف متعمق للقضايا الرئيسة في العالم الإسلامي، بدءاً من المنتجات الحلال، والتنوع والتعددية الثقافية، والعلوم والتكنولوجيا، والمرأة في الإسلام، والشباب والاقتصاد الإسلامي.

ومن خلال تجربة انتقالية باستخدام أدوات مثل الضوء، واللغات، والأسئلة، والأصوات، سيغير الجناح تصورات الزائر، ويفهم أن الإسلام ليس مجرد دين بل أسلوب حياة، وسيساعد الزائر على اكتشاف القيم الأساسية للإسلام المعتدل.

كما سيضم الجناح جداراً من الانعكاس، والخط، والأعمال الفنية المستوحاة من الأنماط الإسلامية من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى قطعة مركزية من الضوء الملون تعرض إنجازات الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة.

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