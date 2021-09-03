«دو» تطلق عرضاً جديداً على باقات «Power» مع بيانات مضاعفة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق عرض جديد على باقات «Power» للدفع الآجل، يقدم للمتعاملين معها في الإمارات بيانات إضافية تتيح لهم الاستمتاع بتجارب اتصال استثنائية، وتمنحهم مزيداً من القدرات في حياتهم الشخصية والمهنية.

وأفادت الشركة في بيان لها بأن إطلاق العرض الجديد يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لإثراء تجارب المتعاملين، وتزويدهم بخيارات وخدمات اتصال ذات قيمة عالية.

وأوضحت: «لمدة محدودة سيستفيد متعاملو الدفع الآجل الذين يشتركون في باقات (Power 200) وما فوق، من عرض البيانات المضاعفة الصالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيل الباقة، ما يوفر للمشتركين مزيداً من المزايا والراحة أثناء تواصلهم مع أحبائهم. وسيكون المتعاملون الذين يشتركون في عرض البيانات الجديد، ولديهم أجهزة تدعم تقنية الجيل الخامس على موعد مع تجربة اتصال فائقة الجودة، بفضل السرعات الفائقة التي توفرها هذه التقنية، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى».

وأكدت «دو» أنها تهدف من خلال العرض الجديد، إلى تزويد المتعاملين بخدمات اتصال عالية الجودة والكفاءة، إضافة إلى تمكينهم من تجربة ميزات شبكة الجيل الخامس، مثل السرعات الفائقة، والسعة الأكبر.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع إنجازات «دو» على صعيد نشر شبكة الجيل الخامس وتوسيع نطاق تغطيتها على امتداد دولة الإمارات، إذ سيسهم العرض في منح المتعاملين فرصة تجربة مستويات أعلى من الأداء والفوائد التي توفرها البيانات المدعومة بشبكة الجيل الخامس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news