عقد خام غرب تكساس الوسيط يسجل طلباً قوياً في «دبي للذهب والسلع»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع، معدل اهتمام شهرياً مفتوحاً مرتفعاً بلغ 161 ألفاً و259 عقداً خلال أغسطس 2021.

وشهد «عقد خام تكساس الوسيط الآجل» زخماً خلال الشهر الماضي، مسجلاً نمواً سنوياً في متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأفادت البورصة، في بيان لها أمس، بأن هذه الزيادة كانت ملحوظة بدءاً من يوليو 2021 بالتوافق مع الاتجاهات العالمية السائدة، إذ سجلت أسعار النفط أخيراً أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من عام. وبحسب البورصة، فقد واصل الأداء الأسبوعي لعقود الروبية الهندية الآجلة - الدولار الأميركي في البورصة، جذب اهتمام المشاركين في السوق، حيث سجلت هذه العقود نمواً في حجم التداول منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 9% في أغسطس، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما واصل عقد الروبية الباكستانية الآجل نموه خلال الشهر الماضي. وفضلاً عن ذلك، سجلت بورصة دبي للذهب والسلع قفزة في التداول على منتجاتها من المعادن الثمينة خلال أغسطس 2021، حيث تضاعف حجم تداول عقود الذهب الآجلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ست مرات، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن المشاركين في السوق استفادوا، خلال أغسطس الماضي، من العديد من عقود بورصة دبي للذهب والسلع الملائمة لمجموعة متنوعة من أغراض التحوط والاستثمار.

وأضاف: «جاء أداء البورصة القوي لهذا الشهر على خلفية إدارة التعرض للتقلبات في أسواق النفط، والاستفادة من مكاسب الروبية الهندية، وزيادة مستوى التنويع، مع إضافة مناطق جغرافية جديدة. وبينما نستمر في جذب المزيد من الاهتمام بعقودنا، فإننا نعتقد بأنه من المهم الاستمرار في زيادة السيولة».

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