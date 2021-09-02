شراكة جديدة بين «إكسبو 2020» و«إيــه سي ميلان»

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

أعلن كل من «إكسبو 2020 دبي» ونادي «إيه سي ميلان» عن شراكة جديدة بين الطرفين تسعى إلى إلهام تغيير إيجابي على مستوى عالمي عبر كرة القدم.

ويلتزم «ميلان» بتكريس جماهيريته وشعبية شعاره الأيقوني لدى أكثر من 500 مليون شخص، هي قاعدة مشجعيه حول العالم، لنقل رسائل «إكسبو 2020» عبر محتوى فريد يشارك فيه لاعبو الفريق وسفراؤه. وسيكون «الروسينيري» حاضراً بشكل فعلي في الحدث الدولي، وسيجلب إرثه ورؤيته للترويج للقيم الأساسية للرياضة وإلهام تغيير إيجابي عبر كرة القدم.

وعن طريق الشراكة مع «إكسبو 2020»، يتطلع «ميلان» إلى تعزيز وجوده في الشرق الأوسط، وهو من الأسواق الرئيسة بالنسبة للنادي، حيث ظل نشاطه قائماً لسنوات طوال. وبخلاف خوض مباريات في المنطقة في الماضي، يفخر «ميلان» بعدد من الشراكات المحلية، التي تساعده على التواصل مع قاعدته الجماهيرية في منطقتنا، خصوصاً الشراكة الممتدة منذ فترة طويلة مع «طيران الإمارات»، وهي شريك رسمي لميلان منذ 2007، كما أنها شريك الطيران الرسمي من فئة شريك أول لـ«إكسبو 2020».

وقال مسؤول الإيرادات في «إيه سي ميلان»، كاسبر سلتيلسفيج: «بما أن نادينا مقره ميلانو، المدينة التي استضافت النسخة السابقة مباشرة من إكسبو الدولي في 2015، فإننا نعرف أن إكسبو 2020 سيكون لحظة مميزة ستشهد تجمعاً عالمياً لإطلاق قدراته. ولهذا نفخر بأن يكون ميلان شريكاً لحدث بهذه المكانة والضخامة. سيذكر التاريخ إكسبو 2020 دبي دوماً، ليس فقط باعتباره أول نسخة من إكسبو الدولي تقام في المنطقة، بل كحدث دولي فارق يبذل جهداً كبيراً لإلهام الناس لصنع مستقبل أفضل وتشكيل المستقبل».

وأضاف الرئيس التنفيذي للاتصال والتسويق والمبيعات في «إكسبو 2020 دبي»، شولتو دوغلاس-هوم: «يسرُّنا في (إكسبو 2020 دبي) أن نكون شركاء لنادٍ له القيمة والشهرة العالمية التي يتمتع بها (إيه سي ميلان)، عبر قاعدته الجماهيرية المتحمسة في أنحاء العالم وتاريخه الرائع الممتد منذ 122 عاماً، يمثل ميلان قوة أساسية لها وزنها في عالم كرة القدم. يعمل (إكسبو 2020) على تمكين الناس لتقديم أفضل ما لديهم بالطموح والصلابة والإبداع والتفكير الإيجابي. ندرك أيضاً أن لكرة القدم قوة فريدة تجمع الناس، والمجتمعات والأمم عبر التشارك والابتكار، ونتطلع للعمل مع (إيه سي ميلان) لتقديم برنامجنا المميز (الإنسان وكوكب الأرض)».

وعن طريق الشراكة بين «إيه سي ميلان» و«إكسبو 2020 دبي» و«طيران الإمارات»، سيتلقى المشجعون المسافرون على متن رحلات الشركة تذكرة دخول إلى إكسبو 2020 دبي هدية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أكدت أن جناح إيطاليا في معرض «إكسبو 2020 دبي» سيعكس الالتزام الإيطالي بالتحول الأخضر، لافتة إلى أن التزامها بالتحول الأخضر يظهر في معرض «إكسبو» كلوحة استثنائية، ابتداء من الأسبوع الأول، والذي سيخصص للمناخ والتنوع البيولوجي، إذ إن الشركات الإيطالية العاملة في هذا القطاع، ستوجد في دبي كرعاة وشركاء تقنيين للمعرض العالمي، وستكون قادرة على إظهار الحلول التكنولوجية التي طورتها للعالم، وبالتالي سيكون الابتكار التكنولوجي والعلمي والصناعي عناصر مميزة لإيطاليا في المعرض.

• «ميلان» ينقل رسائل «إكسبو» عبر محتوى فريد يشارك فيه لاعبو الفريق وسفراؤه.

• يتطلع «ميلان» إلى تعزيز وجوده في الشرق الأوسط عن طريق الشراكة مع «إكسبو».

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