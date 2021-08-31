«كوليرز»: دبي تشهد افتتاح 40% من المعروض الفندقي المتوقع

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قالت شركة «كوليرز إنترناشيونال للاستشارات» إن المعروض المتاح من الغرف الفندقية في العقارات ذات العلامات التجارية العالمية في الإمارات، وصل إلى 108 آلاف و40 غرفة، بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2021، مع استحواذ دبي على أكبر نسبة إسهام في المعروض الجديد متبوعة بأبوظبي.

وتوقعت الشركة في تقريرها للربع الثاني من عام 2021 أن تشهد دبي افتتاح نحو 40% من المعروض المستقبلي المتوقع لعام 2021، تزامناً مع بداية معرض «إكسبو 2020 دبي» أكتوبر المقبل.

وأضافت الشركة: «شهدت جميع إمارات الدولة نمواً في معدل الإشغال الفندقي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لتخفيف القيود على السفر، وزيادة عدد الإقامات من السياحة الداخلية».

وشهدت سوق الإمارات انخفاضاً نسبته 16% في مستويات الإشغال الفندقي، مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، فيما حققت فنادق دبي والشارقة أعلى نمو في مستويات الإشغال بنسبة 26%، مقارنة بالعام الماضي.

وأرجعت الشركة ذلك إلى زيادة الإقامة من السياحة الداخلية، خصوصاً خلال عطلة عيد الفطر، مشيراً إلى أن سوق الإمارات بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 23% في الإيرادات لكل غرفة فندقية متاحة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة تغيراً إيجابياً في متوسط السعر اليومي، مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

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