البيرو تُعلن رسمياً عن مشاركتها في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ستعرض دولة البيرو خلال مشاركتها في معرض :اكسبو 2020 دبي"، على مدى ستة أشهر التنوّع البيولوجي والثقافي لمناطقها الـ25 ابتداءً من جبال الأنديز ومروراً بالسواحل والغابات وانتهاءً بالبحر. وسيمنح هذا الحدث الدولي البارز دفعةً قويةً لأنشطة السياحة والتصدير في البلاد التي تشهد حالياً مرحلةً من الانتعاش الاقتصادي. ونُقدّر أن تصل مشاركة البيرو في هذا الحدث إلى 70 مليون دولار أمريكي.

وسيمتدّ جناح البيرو على مساحة 2500 متر مربّع موزّعة على أربعة طوابق، وسيضمّ أقساماً للأعمال والمطاعم للترويج لفن الطهو البيروفي. وتولّى مجلس بيرو للصادرات والسياحة (برومبيرو) تنظيم هذا الجناح.

وضمن حفل أُقيم في 23 أغسطس في العاصمة ليما، أشار روبرتو سانشيز، وزير التجارة الخارجية والسياحة، إلى أن المشاركة في "إكسبو 2020 دبي" تتماشى مع الاهتمامات الحكومية المتمثّلة في تحقيق سياحة وتجارة خارجية مستدامة ولامركزية تعود بالفائدة على جميع سكان البيرو وتخلق لهم الفرص.

وسيعقد "إكسبو 2020 دبي" موائد أعمال مستديرة واجتماعات أعمال ولقاءات منسّقة وأنشطة ثقافية وأخرى ذات صلة بفن الطهو. وفي هذا السياق، سينعقد أيضاً منتدى "البيرو للموضة والبيرو للطبيعة – دبي"، ومعرض البيرو للمأكولات والمشروبات، ومائدة الأعمال المستديرة لمنتجات الديكور والمواد الفندقية لقطاع "هوريكا" (الفنادق والمطاعم)، وغيرها من الأنشطة.

ويعود الفضل في تمكين المشاركة بهذا الحدث الدولي إلى لجنة متعددة القطاعات أُسّست خصيصاً لهذا الغرض، والتزام المواهب البيروفية والشركات التي تُعوّل على هذا الحدث الضخم، من قبيل موانئ دبي العالمية و"بيسكو 1615" و"فلو تريدينج"، والتي غدت من أوائل الرعاة لجناحنا.

لمحة مختصرة

خلال الحفل، عُرضت لمحة مختصرة لما سيكون عليه الجناح البيروفي وفق مفهوم البيرو الأبدية "تايمليس بيرو". وسيقدم المعرض البيروفي في إطار هذه الرسالة تجربة حسية من خلال إرث البيرو التاريخي وإرثها في فنّ الطهو.

ويُعد الجناح البيروفي ثاني أكبر أجنحة دول أمريكا اللاتينية المُشاركة في الحدث، وسيتمتّع بموقع استراتيجي في منطقة "التنقل" في المعرض ضمن مساحة تشهد حركةً كبيرةً للجمهور العامّ، ما يضمن عدداً كبيراً من الزوار لجناحنا.

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