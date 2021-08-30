سبتمبر يشهد انخفاضاً في أسعار الوقود

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، أمس، عن تسجيل أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، انخفاضات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، بقيمة وصلت إلى ثلاثة فلوس للتر، فيما سجل سعر لتر الديزل تراجعاً بقيمة بلغت سبعة فلوس، مقارنة بأسعار شهر أغسطس الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وانخفض سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» من 2.58 درهم في أغسطس ليصل إلى 2.55 درهم في سبتمبر المقبل، بتراجع بلغت قيمته ثلاثة فلوس، فيما سجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» انخفاضاً من 2.47 درهم إلى 2.44 درهم، بتراجع بلغت قيمته ثلاثة فلوس.

بدوره، سجل سعر لتر الديزل انخفاضاً من 2.45 درهم للتر، ليصل إلى 2.38 درهم، بتراجع بلغ سبعة فلوس، اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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