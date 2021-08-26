مطارات دبي والهيئة الاتحادية للشباب تطلقان مجلس شباب مطارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مطارات دبي، المشغل لمطار دبي الدولي، أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، عن التعاون مع الهيئة الاتحادية للشباب في الإمارات، لإنشاء مجلس شباب مطارات دبي.

وتماشياً مع الدوائر الحكومية الأخرى في دولة الإمارات، تم تطوير مجلس شباب مطارات دبي بناء على رؤية قادة دولة الإمارات العربية المتحدة ووضعها في عين الاعتبار. مجلس شباب مطارات دبي هو أحدث مثال على التزام المطار بتطوير الجيل القادم من القادة.

وصرح جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي عن المبادرة: " في مطارات دبي، نفخر بالطريقة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تمكين الشباب في الدولة، ستسمح لنا شراكتنا مع الهيئة الاتحادية للشباب بلعب دور في ذلك، ومن خلال إنشاء مجلس الشباب الخاص بنا يمكننا تطوير برامج تعتمد على نقاط قوتهم، وبناء جسر التواصل بين الشباب والإدارة العليا في مطارات دبي.

وصرح ماجد الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي – الشؤون المؤسسية في مطارات دبي : " الشباب هم الثروة الحقيقية لبناء مسيرة النجاح وتحرص دولة الامارات العربية المتحدة على بناء جسر للتواصل بين الشباب لتمكينهم من المشاركة وتبادل الكثير من الأفكار الهادفة للارتقاء بالمؤسسات والخدمات ونحن نفخر في مطارات دبي و نحرص على دعم مثال هذه المبادرات ونفخر دائماً بموظفينا الشباب وبدورهم الفعال " .

كما أكدت منى العبدولي، نائب الرئيس الأول - الضمان المؤسسي في مطارات دبي على الدور الفعال للمبادرة وأضافت: "نسعى دائماً في مطارات دبي إلى تعزيز مكانة الشباب إيماناً بدورهم كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن (الشباب هم امل الحاضر والمستقبل وهم أغلى مورد للإمارات)".

تلقت لجنة الاختيار بالمجلس العديد من طلبات الترشح من قبل الموظفين المؤهلين في جميع أنحاء المؤسسة، وتمت مقابلة المرشحين الذين تم اختيارهم من قبل اللجنة حيث تم الرد على الأسئلة المتعلقة بمقترح مشروعهم وخبرتهم ومعرفتهم بأجندة الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم إعلام الأعضاء ال 13 الذين تم اختيارهم لمجلس شباب مطارات دبي في اليوم العالمي للشباب عن طلباتهم الناجحة ، ثم تمت دعوتهم من قبل فريق القيادة العليا لمطارات دبي لحضور اجتماع ترحيبي حيث تم تبادل رسائل دعم مشجعة للأعضاء من قبل جمال الحاي.

وللمضي قدما، سيعقد مجلس شباب مطارات دبي ويتم البدء بشكل تعاوني في تطوير استراتيجية تحدد المجالات وإمكانيات النمو وطرق دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن فرص التواصل مع مجالس الشباب الحكومية الأخرى ودعم أهداف مؤسسة مطارات دبي.

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