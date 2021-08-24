ميزانية المصرف المركزي ترتفع إلى 476.2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

ارتفعت ميزانية المصرف المركزى لتصل الى 476 مليارا و200 مليون درهم بنهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة بلغت 32 مليار درهم بنسبة 7.2% مقابل شهر يونيو من العام الماضي.

واظهرت بيانات أصدرها المصرف المركزي، أمس، أن أصوله من العملات الأجنبية ارتفعت لتصل إلى اكثر من 403 مليارات درهم بنهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة أكثر من 52 مليارا و300 مليون درهم، مقابل شهر يونيو من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 15%، بينما ارتفعت بقيمة حوالي 15 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 3.9% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى اكثر من 86 مليارا و700 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة تفوق 36 مليارا و400 مليون درهم، مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 72.4%، وزيادة بلغت قيمتها 18 مليار درهم، بنسبة 26% مقابل شهر مايو الماضي.

ولفت "المركزى" إلى أن قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي من العملات الورقية والمعدنية وصلت لاكثر من 93 مليارا و600 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بينما وصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» في الفترة ذاتها إلى 93 مليارا درهم و480 مليون درهم تقريبا.

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