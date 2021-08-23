طيران الإمارات وخطوط "سيم إير" الجوية توقعان اتفاقية إنترلاين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت طيران الإمارات وخطوط "سيم إير Semair" الجنوب أفريقية اتفاقية "إنترلاين" وذلك في خطوة لدعم تكثيف العمليات بعد تعزيز خدمات طيران الإمارات إلى جنوب إفريقيا.

وستوفر الاتفاقية الجديدة ست وجهات أخرى لعملاء طيران الإمارات من خلال بوابتي الناقلة في تلك الدولة جوهانسبرغ وكيب تاون وتغطي الاتفاقية أيضا وجهتين سياحيتين تخدمهما "سيم إير" حصريا.

وتعد هذه الاتفاقية، أول شراكة بين الناقلتين ورابع شراكة لطيران الإمارات في جنوب إفريقيا ..وتشمل الترتيبات بين طيران الإمارات و"سيم إير" السفر بتذكرة واحدة مع الحجز ونقل الأمتعة من جوهانسبرغ وكيب تاون إلى بلومفونتين وكيمبرلي ومارغيت ودربان وهودسبروت وبليتينبيرغ باي وجورج وسيشن.

وأعرب عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة الجديدة ..مضيفا أن رحلات سيم إير توفر لعملائنا مزيدا من الفرص للسفر بسلاسة عبر العديد من الوجهات السياحية الشهيرة في جنوب إفريقيا بالإضافة إلى الميزة الإضافية للاتصال مع بليتينبيرغ ومارغيت اللتين تخدمهما سيم إير حصريا.

وقال إننا نتطلع إلى العمل معا وتعزيز علاقتنا ذلك أن ربط شبكتينا يعزز التزامنا بتقديم مزيد من فرص السفر لعملائنا خصوصا أولئك الراغبين في تجربة الوجهات المفضلة حاليا في جنوب إفريقيا وكذلك المسافرين الذين يخططون لرحلات جديدة.

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم على emirates.com أو من خلال مكاتب مبيعات طيران الإمارات ووكالات السفر المعتمدة.

من جانبه، قال مايلز فان دير مولين الرئيس التنفيذي لـ "سيم إير"، إن اتفاقية الإنترلاين تقدم لعملائنا الراحة والتوفير حيث يمكنهم الآن الانتقال بسلاسة من رحلاتنا إلى الشبكة العالمية الواسعة لهذه الناقلة العالمية الشهيرة بالجودة والتميز وفي الوقت الذي نواصل توسعنا على درب التعافي من كوفيد فإننا ندرك الآن أكثر من أي وقت مضى أن الشراكات هي مفتاح نجاحنا وما العمل مع رواد السوق مثل طيران الإمارات إلا دليل إضافي على التزامنا تجاه عملائنا بتقديم أفضل خدمة وقيمة.

وكانت طيران الإمارات قد عززت منذ مطلع أغسطس الجاري عملياتها من وإلى جنوب أفريقيا وتشغل حاليا 14 رحلة أسبوعيا عبر بواباتها الثلاث في تلك الدولة جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان ..وتواصل الناقلة إعادة بناء شبكتها العالمية بأمان واستدامة وربط العملاء مع دبي وعبرها إلى أكثر من 120 وجهة.

وتعمل طيران الإمارات على توسيع تواجدها في جنوب إفريقيا وذلك من خلال تعزيز اتفاقيات الإنترلاين والمشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا و"إيرلينك" و"سيم إير" و"فلاي سيف إير" ما يوفر مزيدا من المزايا والخيارات لعملائها ويدعم جهود تعافي صناعة الطيران العالمية.

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