طيران الإمارات توقع اتفاقية رمز مشترك مع "أزول" البرازيلية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقعت طيران الإمارات اتفاقية رمز مشترك مع الناقلة البرازيلية "أزول Azul" ستتيح للعملاء الاتصال بسهولة من وإلى ثماني مدن في البرازيل مع شبكة طيران الإمارات العالمية عبر ساو باولو. ونالت الاتفاقية مصادقة وكالة الطيران الفيدرالية البرازيلية.

وبموجب اتفاقية الرمز المشترك، سيتاح للعملاء السفر من وإلى كل من: ريو دي جانيرو، سانتوس دومون، بيليم، بيلو هوريزونتي، كوابو، كورتيبا، جوازيرو دو نورتو، بورتو أليغري وريسيفي على الرحلات التي تشغلها "أزول"، والاتصال في ساو باولو مع طيران الإمارات لمواصلة السفر إلى دبي وعبرها بتذكرة واحدة. ويمكن شراء التذاكر عبر emirates.com أو من خلال مكاتب المبيعات المحلية ووكلاء السفر المعتمدين اعتباراً من 18 أغسطس الجاري للسفر اعتباراً من 25 أغسطس 2021.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "البرازيل سوق مهمة لنا، ويؤكد تعاوننا مع أزول التزام طيران الإمارات بتعزيز وصولنا إلى المنطقة وفتح مزيد من الخيارات أمام عملائنا وتوفير اتصال محسّن وسلس ومريح بين ثماني مدن في البرازيل من/ إلى دبي وشبكتنا العالمية عبر ساو باولو".

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي للعائدات في أزول، آبي شاه، بالشراكة مع طيران الإمارات، وقال: "بصفتنا أكبر ناقلة جوية في البرازيل من حيث عدد الوجهات، فإن هذه المشاركة بالرمز ستوفر لعملائنا اتصالاً لا مثيل له داخل البرازيل وحول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلاً من أزول وطيران الإمارات تشتهر بتميزها في خدمة العملاء، ما سيعزز تجربة العملاء بين الناقلتين".

وترتبط طيران الإمارات، حالياً باتفاقيات رمز مشترك مع 21 ناقلة جوية وشركتي سكة حديد. ولديها، بالإضافة إلى ذلك اتفاقيات إنترلاين مع أكثر من 106 شركات طيران وسكة حديد حول العالم.

وتشغل طيران الإمارات حالياً خمس رحلات أسبوعياً إلى ساو باولو باستخدام طائراتها "البوينغ 777-300ER". وترحب دبي بالمسافرين من البرازيل الذين يحصلون على تأشيرة الدخول عند الوصول، كما توفر دبي لهم خيار التوقف المثالي في طريقهم إلى وجهات العطلات الشهيرة مثل جزر المالديف والقاهرة.

وتطبق طيران الإمارات، أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة لحماية صحة العملاء وضمان سلامتهم. كما تعد رائدةً في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".

وبالإضافة إلى خدمة الركاب، توفر "الإمارات للشحن الجوي"، ذراع الشحن التابعة للناقلة، سعة شحن على رحلات منتظمة إلى مطاري ساو باولو وفيراكوبوس، وتربط الشركات البرازيلية بعملائها في جميع أنحاء العالم، وتدعم التجارة الدولية وتسهل نقل السلع الأساسية.

وتشغّل أزول، أكبر شركة طيران في البرازيل من حيث عدد الرحلات والمدن التي تعمل عبرها، نحو 700 رحلة يومياً إلى أكثر من 120 وجهة، بأسطول يزيد على 160 طائرة. وفي عام 2020، نالت أزول جائزة أفضل شركة طيران في العالم من TripAdvisor.

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