«بيبسيكو»: «إكسبو 2020 دبي» بيئة ملهمة لصناعة شراكات تبقى طويلاً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ضمن سلسلة فيديوهات مبادرة «الطريق إلى إكسبو 2020» التي أطلقتها «غرفة دبي» لاستعراض استعدادات مجتمع الأعمال لـ«إكسبو 2020 دبي»، أطلقت «الغرفة» الفيديو الثالث للسلسلة، الذي يستضيف الرئيس والمدير العام لشركة «بيبسيكو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، عامر الشيخ، الذي رصد رؤيته وتوقعاته للحدث الدولي، وأكد أن الحدث سيكون بيئة ملهمة فعلاً لصناعة الشراكات ذات الأهمية الحقيقية، والتي ستبقى طويلاً حتى بعد ختام فعاليات الحدث الدولي.

وقال عامر الشيخ إن «بيبسيكو» حرصت على المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي الذي سيجمع تحت مظلته مشاركين من جميع أنحاء العالم، تجمعهم قضايا عالمية مشتركة مثل التغير المناخي، والمساواة في حقوق التعلم للجميع، إلى جانب الرعاية الصحية، والرقمنة، ونظم الأغذية المستدامة لإيجاد حلول لها، والمسألة الأكثر أهمية هي التواصل المباشر في ما بينهم.

وأضاف: «يُشكل الحدث فرصة مهمة لـ(بيبسيكو) لمشاركة أهدافها، وما تقدمه في مجالات الابتكار والاستدامة والترفيه، فضلاً عن الفكر القيادي، ودورها في صناعة فرص تدريبية داخلية وخارجية وتطوعية، لا سيما أن (إكسبو 2020 دبي) يأتي كأول حدث دولي ضخم يجمع البشرية بعد جائحة (كوفيد-19)، ليكون منصة مهمة لمشاركة الأفكار مع أهم المفكرين من 191 بلداً مشاركاً، وطرح الفرص أمام الجميع، ليكونوا جزءاً من الأعمال الكبيرة أو الصغيرة أو الريادية».

وأكد أن الحدث سيكون بيئة ملهمة فعلاً لصناعة الشراكات ذات الأهمية الحقيقية، والتي ستبقى طويلاً حتى بعد ختام فعاليات الحدث الدولي.

وتندرج سلسلة فيديوهات «الطريق إلى إكسبو 2020»، تحت مظلة مبادرة «منصة ملتقى الأعمال»، وتضاف إلى سلسلة المبادرات النوعية التي أطلقتها الغرفة لتعزيز وعي قطاع الأعمال بالمتغيرات في بيئة الأعمال.

وتهدف السلسلة، التي أطلقت بالتعاون مع مجلة الأعمال «انتربرينور الشرق الأوسط»، إلى تجسيد الحيوية والمرونة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال في إمارة دبي، إضافة إلى الفرص غير المسبوقة التي سيوفرها «إكسبو 2020 دبي».

كما تهدف إلى استعراض الوسائل الفعّالة التي سيحقق «إكسبو 2020 دبي» من خلالها التواصل بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية، عبر استضافة نخبة من قادة وصناع قرار مجتمع الأعمال والشركات الرائدة في الدولة، لتسليط الضوء على رؤاهم وما يتوقعونه من «إكسبو 2020 دبي»، والتعرف على تفاصيل مشاركاتهم في الحدث العالمي.

«غرفة دبي».. شريك أعمال رسمي

ستلعب «غرفة دبي»، شريك تكامل الأعمال الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، دوراً محورياً في تحفيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي، خلال فترة إقامة الحدث الدولي التي تمتد ستة أشهر.

وستنظم الغرفة عدداً من الفعاليات بالتزامن مع الحدث الدولي، بما فيها سلسلة منتديات الأعمال العالمية، والتي تتضمن الدورة السادسة من «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال»، والدورة الرابعة من «المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية»، والدورة الأولى من «منتدى الأعمال العالمي لدول الآسيان».

كما ستشارك «غرفة دبي» في تنظيم المؤتمر 12 لـ«غرف التجارة العالمية»، الذي يستقطب قادة الغرف التجارية وممثلين عنها من أنحاء العالم.

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