أفضل اختيارات 2021 لساعات ذكية بتقنية eSim في الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

من بين جميع الأجهزة القابلة للارتداء، تشبثت الساعات الذكية، وهي تكتسب شعبية حقيقية - ربما ببطء، ولكن بثبات. تعتبر الساعات الذكية مفيدة بشكل لا يصدق لأنها لا تخبرك فقط بالتاريخ والوقت، ولكنها قادرة على القيام بمجموعة من الأشياء الأخرى مثل إبقائك على اتصال عبر المكالمات والرسائل وتتبع لياقتك ومراقبة صحتك وتقديم مجموعة من الإشعارات المختلفة من التطبيقات التي تم تنزيلها على هاتفك الذكي والعديد من الميزات المفيدة الأخرى.

إذا كنت تريد أفضل ساعة ذكية، فأنت تبحث عن مقبس حقيقي للصفقات. أنت بحاجة إلى ساعة تبقيك على اتصال بالعالم من حولك، وتبدو جيدًا إلى حد تطابق أي ملابس ترتديها، وتشعر بالراحة عند ارتدائها لساعات طويلة، وتراقب صحتك، وتتبع جهودك أثناء التمرين، وتدوم لفترة وقت طويل بين عمليات الشحن وآخر مزود بأدوات مفيدة مثل المنبه والمؤقتات والتذكيرات لمساعدتك على البقاء في القمة دومًا.

أعلنت هواوي مؤخرًا عن إطلاق ساعتي HUAWEI WATCH 3 وWATCH 3 Pro اللتين تجلبان تجارب حياة مريحة وذكية مدعومة بالتفاعل المعزز والاتصال المستقل والتواصل البيني لجميع السيناريوهات. إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية جديدة في (اسم الدولة)، فيجب أن يكون لديك ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro الجديدة في رادارك وإليك السبب بالضبط.

ساعة ذكية بتقنية eSIM الأكثر أناقة مع أطول عمر للبطارية

لا شك أن الهواتف المحمولة قد جلبت مزيدًا من الراحة للحياة اليومية. ومع ذلك، عندما تكون بالخارج لممارسة الأنشطة الخارجية، قد تجد أنه من غير الملائم إحضار هاتفك معك. مع ملاحظة هذه الاشكالية، تدعم ساعة HUAWEI WATCH 3 Proنظام اتصال مستقل. من خلال تنشيط خدمة eSIMعلى هواتفك، يمكنك استخدام نفس رقم الهاتف على ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro، بينما تتمتع بنفس باقات تعريفة البيانات والصوت على هاتفك الذكي. علاوة على ذلك، تتميز ساعة HUAWEI WATCH 3 Proبعمر بطارية طويل جدًا، الساعة تدعم عمر بطارية يصل إلى خمسة أيام في الوضع الذكي وتوفر 21 يومًا في وضع عمر بطارية طويل الأمد.

تحقق ساعة HUAWEI WATCH 3 Proتوازنًا بين الساعة الذكية وجماليات الساعة التقليدية. تم تزيين جسم الساعة المصقول المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بلوحة من الزجاج ثلاثي الأبعاد شديد الانحناء وشاشة كبيرة، تتوج بتصميم أنيق لسلسلة الساعات الذكية. ساعة HUAWEI WATCH 3 Proهي أول ساعة ذكية من هواوي تأتي مع تاج دوار ثلاثي الأبعاد يوفر ردود فعل لمسية. بفضل التعرف على حركة الإصبع عالي الدقة، يمكن للمستخدمين تكبير وتصغير الصور والتمرير عبر خيارات القائمة بدقة وبسهولة تامة.

صُنعت ساعة HUAWEI WATCH 3 Proمن التيتانيوم من الدرجة الفضائية مدمجة مع عدسة زجاجية من الياقوت التي تضمن المتانة. هذه الساعة الذكية ليست ممتعة من الناحية الجمالية فحسب، بل إنها أيضًا قادرة على تحمل الظروف الجوية القاسية واختبار الزمن، مما يوفر مستوى لا يصدق من الحماية في أي لحظة.

أُطلقت ساعة HUAWEI WATCH 3 Proمع مجموعة أكثر اتساعًا من وجوه الساعة التي توفر خيارات للمستخدمين لتخصيص ساعتهم الذكية. مع مجموعة واسعة من الموضوعات المبتكرة والمثيرة للاهتمام بما في ذلك التكنولوجيا والألعاب وDIYومقاطع الفيديو القصيرة.

المراقبة الصحية طوال اليوم

ساعة HUAWEI WATCH 3 Proهي مساعد محترف لمراقبة اللياقة البدنية، حيث يوفر أكثر من 100 وضع للتمرين ، واكتشاف درجة حرارة الجلد باستخدام مستشعر درجة الحرارة الجديد عالي الدقة ، وكشف السقوط ، وتنبيه SOS. إلى جانب ميزات مراقبة الصحة مثل مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة SpO2على مدار 24 ساعة والنوم والضغط ، تتيح لك مجموعة الميزات الشاملة للساعة الذكية البقاء على اطلاع دائم على حالتك الصحية.​

تجارب ذكية للأجهزة الفائقة

تأتي ساعة HUAWEI WATCH 3 Proمع متجر تطبيقات AppGalleryمن هواوي حيث يمكنك تنزيل التطبيقات منها. تدعم أحدث ساعة ذكية من هواوي تطبيقات شركة طيران الإمارات - Emirates وطلبات - Talabat وجيني – Jeeny لتقديم تجربة سفر وطلب طعام سلسة وذكية.

*يختلف توافر تطبيقات الطرف الثالث في كل منطقة. يرجى الرجوع إلى متجر تطبيقات AppGalleryللساعة الذكية في السوق الخاص بك للحصول على مزيد من التفاصيل.

بنظرة بسيطة على معصمك، يمكنك التعرف على جميع تفاصيل رحلتك بما في ذلك رقم البوابة ورقم المقعد ورقم الحزام وحالة الرحلة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت قد طلبت الطعام عبر تطبيق Talabat-طلبات يمكنك أيضًا تتبع حالة طلبك ومعرفة تفاصيل طلبك، هل تم تجهيزها؟ خرجت للتوصيل وما إلى ذلك.

تدعم ساعة HUAWEI WATCH 3 Proأيضًا التحكم الذكي بإيماءات اليد، والذي يستشعر بذكاء إيماءات اليد المختلفة. على سبيل المثال، يمكنك الرد على مكالمة واردة عن طريق تحرير قبضتك المشدودة بمعصم مرتفع.

* مطلوب تحديث OTA.

أكثر من 100 وضع تمرين لتلبية جميع أنواع المستخدمين

توفر ساعة HUAWEI WATCH 3 Proميزة مراقبة رياضية مطورة، حيث توفر أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 17 وضع تمرين احترافي ، و 12 تمرينًا في الهواء الطلق (الجري ، والمشي ، وتسلق الجبال ، والمشي ، والجري عبر الضاحية ، وركوب الدراجات ، والسباحة في المياه المفتوحة ، والترياتلون ، والتزلج ، التزلج على الجليد والتزلج الريفي على الثلج وميدان قيادة الجولف) و 7 تمارين داخلية (المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة في المسبح والتدريب المجاني والآلة الإهليلجية وآلة التجديف). بغض النظر عن الرياضة التي تهتم بها، فإن ساعة HUAWEI WATCH 3جاهزة لمواجهة التحدي معك.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز ساعة HUAWEI WATCH 3 Proبنظام GNSSمتعدد الأوضاع عالي الدقة يدعم GPSو Beidouو GLONASSو WATCH 3و QZSS، لذلك فهي لا تتلقى المزيد من بيانات الأقمار الصناعية لتحديد المواقع فحسب، بل تجعل تسجيل الحركة أكثر موثوقية ومسار الحركة أكثر دقيق.

بفضل الأجهزة القوية مثل المحرك ثلاثي الأبعاد، ومحرك الجسيمات، وإمكانيات فك تشفير الفيديو ومحرك عرض iGraphics، توفر الوجوه الجديدة الكاملة للمعلومات والألعاب والرسوم المتحركة المخصصة مظهرًا فريدًا على HUAWEI WATCH 3 Pro.

باختصار، إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية جديدة تتخطى حقًا جميع الحدود التي وضعتها الساعات الذكية الأخرى في السوق، فإن ساعة HUAWEI WATCH 3 Proالجديدة هي ساعتك التي توفر لك راحة البال مما يجعلها أفضل اختيار لدينا للساعة الذكية لعام 2021 في الإمارات الآن!

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