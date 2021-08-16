118 طلباً للانضمام إلى برنامج «المُصدِّر المعتمد» خلال 3 سنوات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن استلام 118 طلباً للانضمام في برنامج «المُصدِّر المعتمد»، وحصول 36 شركة من 10 قطاعات مختلفة على شهادة «المُصدِّر المعتمد»، وذلك منذ إطلاق البرنامج في عام 2019، بهدف تعزيز مراحل تطوير القطاع الصناعي والمصانع المحلية من مرحلة الإنتاج، وصولاً إلى مرحلة التصدير، إضافة إلى التأثير الإيجابي للبرنامج على المصنّعين، ورفع القدرات لديهم في مجال التصدير الخارجي.

وقال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، محمد علي الكمالي، إن «برامج تنمية القدرات أثبتت فاعليتها في تعزيز الصناعات والقطاعات المتنوعة في دبي عموماً، وهذا ما لمسناه خلال تجربتنا في تعزيز التصنيع والصادرات على مر السنوات الماضية». وأضاف: «تم تصميم برنامج (المُصدِّر المعتمد) بناءً على هذه التجربة، والحاجة إلى برنامج مخصص لتطوير قدرات وإمكانات الشركات الناشئة، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، في مجال التصدير».

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