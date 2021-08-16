ارتفاع أرباح «الاتحاد العقارية» بنسبة 483% خلال الربع الثاني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ارتفعت أرباح شركة «الاتحاد العقارية»، المطور العقاري في إمارة دبي، بنسبة 483% خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 26.83 مليون درهم، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وذلك ضمن نتائجها المالية المجمعة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، التي أعلنت عنها.

وذكرت الشركة، في بيان، أن إجمالي أرباحها المتحققة خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ نحو 32.4 مليون درهم، في حين ارتفعت الإيرادات من عقود العملاء لتبلغ 197.5 مليون درهم تقريباً، فيما ارتفعت قيمة أصول الشركة لتبلغ ستة مليارات درهم، وعلى صعيد تكاليف التمويل فقد شهدت انخفاضاً ملموساً بلغت نسبته 32%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة خليفة حسن الحمادي، إن «الأداء الإيجابي لشركة الاتحاد العقارية ومجموعة شركاتها التابعة للربع الثاني متواصل، وهو أمر جدير بالملاحظة في إطار مساعي الإدارة، وتنفيذاً لاستراتيجيتها ورؤيتها للحفاظ على حقوق المساهمين وتحقيق أفضل النتائج، فقد قام مدقق الحسابات الخارجي المستقل بإزالة التحفظ الخاص بالمساحات الطابقية، والتي قامت الإدارة باستردادها لصالح مساهمي الشركة في وقت سابق، وهو ما يؤكد صحة وسلامة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة». وأضاف: «لمسنا خلال الربع الثاني من العام الجاري تحوّلاً إيجابياً ملحوظاً على العديد من الأنشطة التجارية، خصوصاً التصرفات العقارية في دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة دبي بشكل خاص، وهو ما يؤكد أننا في طريقنا لتخطي الآثار السلبية للجائحة، فجميع أعين العالم تترقب الآن الحدث الأكبر والأضخم في المنطقة، وهو (إكسبو 2020)، الذي يفصلنا عن انطلاقته أقل من 50 يوماً، فلاشك أنه سيكون من روافد انتعاش السوق العقارية في إمارة دبي، والأنشطة المرتبطة بها».

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