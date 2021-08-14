وفد سوداني يزور موقع «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ وام

زار وفد من السفارة السودانية في أبوظبي والقنصلية العامة بدبي موقع «إكسبو 2020 دبي» للاطلاع على سير الأعمال في جناح السودان المشارك في هذ المحفل العالمي الكبير.

والتقى الوفد أندريه دورادو مدير بقسم المشاركين الدوليين الذي قدم شرحاً للوفد حول معرض «إكسبو 2020 دبي»، وطريقة اختيار الدول المستضيفة له، كما أطلعهم على الجهود التي بذلتها اللجنة العليا المنظمة لـ«إكسبو 2020 دبي» بدعم من الحكومة لاستضافة الحدث العالمي وجعله النسخة الاستثنائية في تاريخ إكسبو، والذي ظهر جلياً في الاستعدادات الفريدة التي ستبهر دول العالم أجمع.

وأشار أندريه دورادو إلى أهمية مشاركة السودان في المعرض الذي ستعقد فعالياته في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022 بمشاركة أكثر من 200 جهة، موضحاً أن الدورة الحالية لإكسبو تعتبر الأكبر من حيث عدد الدول والجهات المشاركة. وأعرب الوفد السوداني الزائر عن عميق شكر وتقدير الحكومة السودانية لدولة الإمارات ولإدارة «إكسبو 2020 دبي»، على الجهود المبذولة لتهيئة المناخ المناسب للإبداع وتقديم كل الدعم للجهات المشاركة، مؤكداً حرص السودان على المشاركة وبفاعلية في المعرض. وضم الوفد الزائر الوزير المفوض، نائب رئيس البعثة، المعتز أحمد إبراهيم، ومن قنصلية السودان بدبي الوزير المفوض، القنصل العام بالإنابة، أحمد عبدالرحمن، والمستشار غانم أحمد يحي، والمستشار أسعد عبدالمطلب، والمستشار إبراهيم الحاج محمد، مسؤول ملف إكسبو في السفارة السودانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news