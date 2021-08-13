وفد سوداني يزور موقع إكسبو 2020 دبي

المصدر: أبوظبي- وام



زار وفد من السفارة السودانية في أبوظبي والقنصلية العامة بدبي موقع إكسبو 2020 دبي للاطلاع على سير الأعمال في جناح السودان المشارك في هذ المحفل العالمي الكبير.

والتقى الوفد أندريه دورادو مدير بقسم المشاركين الدوليين الذي قدم شرحا للوفد حول معرض إكسبو 2020 دبي، وطريقة اختيار الدول المستضيفة له كما أطلعهم على الجهود التي بذلتها اللجنة العليا المنظمة لـ"إكسبو 2020 دبي" بدعم من الحكومة لإستضافة الحدث العالمي وجعله النسخة الاستثنائية في تاريخ إكسبو والذي ظهر جليا في الاستعدادات الفريدة التي ستبهر دول العالم أجمع.

وأشار أندريه دورادو، إلى أهمية مشاركة السودان في المعرض الذي ستعقد فعالياته في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 و31 مارس 2022 بمشاركة أكثر من 200 جهة.. موضحا أن الدورة الحالية لإكسبو تعتبر الأكبر من حيث عدد الدول والجهات المشاركة.

وأعرب الوفد السوداني الزائر عن عميق شكر وتقدير الحكومة السودانية لدولة الإمارات ولإدارة إكسبو 2020 دبي على الجهود المبذولة لتهيئة المناخ المناسب للإبداع وتقديم كل الدعم للجهات المشاركة مؤكدا حرص السودان على المشاركة وبفعالية في المعرض.

وضم الوفد الزائر الوزير المفوض المعتز أحمد إبراهيم نائب رئيس البعثة، ومن قنصلية السودان بدبي الوزير المفوض أحمد عبد الرحمن القنصل العام بالإنابة والمستشار غانم أحمد يحي والمستشار أسعد عبدالمطلب، والمستشار إبراهيم الحاج محمد مسؤول ملف إكسبو في السفارة السودانية.

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