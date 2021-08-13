«إينوك لينك» خدمة مبتكرة لتزويد أسطول «إكسبو 2020» بالوقود

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تركز خدمة «إينوك لينك» على تزويد أسطول مركبات «إكسبو 2020 دبي» الضخم بالوقود، وهي الخدمة الرقمية المتنقلة لتوصيل الوقود إلى الشركات في دولة الإمارات، التي تقدمها مجموعة «إينوك»، شريك «إكسبو» الرسمي للطاقة المتكاملة.

وتضمن هذه الخدمة الوصول إلى الوقود بأسلوب مريح وموثوق وآمن أثناء الحدث الدولي الضخم، وفي ظل سعي «إكسبو 2020 دبي» إلى أن يكون من بين أكثر نسخ «إكسبو» الدولي استدامة في التاريخ، ستساعد هذه الخدمة في تحديد الطرق التي تحقق أقصى قدر من الكفاءة.

وعبر استخدام التقنية الرقمية الحديثة لـ«إينوك لينك»، ستترك عمليات أسطول إكسبو التي تجري في الكواليس، انطباعاً رائعاً يعادل الانطباع الذي تتركه تجربة الزائر، حيث توفر عملية آمنة ومُبسطة، وسلسلة تدعم هدف «إكسبو» المتمثل في عرض الأفكار والابتكارات التي تشكّل المستقبل.

ومن بين الميزات الأخرى لهذه الخدمة، أنها توفر تجربة رقمية متكاملة للتزود بالوقود، مصحوبة ببيانات تحليلية متقدمة عن الوقود، وإدارة الأسطول، وتقارير عدد الأميال المقطوعة.

وسيُتاح لـ«إكسبو 2020» الوصول إلى منتجات «إينوك لينك»، بما فيها الديزل والديزل الحيوي «بي 5» و«بي 20» والبترول، التي توفرها شاحنات نقل وقود تلبي أعلى معايير السلامة الدولية، وتنقل أكثر من مليون لتر من الوقود إلى أسطول إكسبو.

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