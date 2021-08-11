1.15 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي ■ وام

حققت شركة أدنوك للتوزيع أرباحاً بقيمة 1.53 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، ليبلغ صافي الأرباح 1.15 مليار درهم. فيما بلغت الأرباح خلال الربع الثاني من 2021، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، 712 مليون درهم، ليبلغ صافي الأرباح خلال الربع الثاني 521 مليون درهم، وفقاً للنتائج المالية للنصف الأول من عام 2021 التي أعلنت عنها الشركة أمس.

وجاءت هذه النتائج القوية مدفوعة بارتفاع كميات الوقود المباعة، وبالتحسن على هامش الربح الإجمالي للقطاع التجاري وأعمال التجزئة لغير الوقود، وزيادة الكفاءات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2021.

كما شهدت الشركة انتعاشاً تدريجياً في كميات الوقود المباعة لتقترب من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» ما يُعدّ مؤشراً إلى تحسن معنويات العملاء عقب حملة التطعيم الناجحة، التي شملت جميع مناطق دولة الإمارات. وإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة تزايداً في كميات الوقود المباعة في محطاتها في إمارة دبي، إلى جانب استراتيجية التسويق الاستباقي التي طبقتها في قطاع أعمال الشركات.

وفي الجانب التشغيلي، وضمن النقلة النوعية للتحديث والتطوير التي تنفذها أدنوك للتوزيع، أكدت الشركة التزامها باستمرار العمل على خفض النفقات التشغيلية، وتعزيز تنافسيتها في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة في دولة الإمارات. وخلال النصف الأول من عام 2021، تقلصت النفقات التشغيلية للشركة بنسبة 10%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

وأكدت أدنوك للتوزيع على مواصلة سياستها لتوزيع الأرباح لعام 2021، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.57 مليار درهم. ويتوقع أن توزع الشركة أرباح النصف الأول من عام 2021 «10.285 فلوس للسهم» في أكتوبر من هذا العام، رهناً بموافقة مجلس الإدارة.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية في 16 مارس 2021، أعلنت الشركة عن تعديل سياسة توزيعات الأرباح لعام 2022، محددة توزيعات أرباح بقيمة لا تقل عن 2.57 مليار درهم لعام 2022، مقارنة بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة، ما سيمنح المساهمين عائدات مجزية واضحة حتى أبريل 2023.

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