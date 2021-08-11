النمسا: «إكسبو 2020 دبي» محرك توربيني لاقتصادنا بعد «كورونا»

المصدر: فيينا ■ وام

أكدت وزيرة اقتصاد النمسا، مارجريتا شرامبوك، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يعد بمثابة محرك «توربيني» لاقتصاد النمسا بعد وباء «كورونا».

وأوضحت شرامبوك أن كل ثاني وظيفة في النمسا تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على صناعة الصادرات، التي توفر نحو 50% من إجمالي الناتج الاقتصادي في النمسا، لاسيما عن طريق التجارة مع الأسواق البعيدة غير الأوروبية.

من جهته، عبّر رئيس غرفة التجارة النمساوية الاتحادية، هارالد ماهرر، عن قناعته بأن مشاركة النمسا في «إكسبو 2020 دبي» فرصة فريدة لتقديم النمسا كمزود للخدمات المبتكرة في مختلف المجالات، والاستفادة من الفرص الجديدة في السوق، وقال: «دبي موقع مثالي للشركات النمساوية التي تسعى لدخول أسواق جديدة في دول الخليج وإفريقيا».

وأوضح بيان صادر عن غرفة التجارة النمساوية، أن جناح النمسا المشارك في «إكسبو 2020 دبي» المعروف باسم «أبراج الابتكار»، سيعرض 53 ابتكاراً مختاراً، تعكس إبداع وابتكارات النمسا في مجالات عدة، تُظهر إسهام علماء النمسا والشركات والمؤسسات والمعاهد البحثية، ورجال الأعمال في تشكيل المستقبل بشكل إيجابي ومستدام في نواحٍ تشمل المدن الذكية، والاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والتنقل، والصحة وعلوم الحياة.

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