«الاتحاد للطيران» تنقل مليون مسافر في النصف الأول 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكدت شركة الاتحاد للطيران أن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2021، تظهر تعافياً تدريجياً في أعمال الشركة كافة، على الرغم من عودة السفر الجوي العالمي بشكل أبطأ من المتوقع.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأنها نقلت مليون مسافر في النصف الأول من عام 2021، بمعدل 24.9% لعامل إشغال المقاعد، لافتة إلى أن هذا يظهر معدل نمو بنسبة 10% من شهر لآخر في أعداد المسافرين، منذ استئناف «الاتحاد للطيران» رحلات الركاب في يوليو 2020.

ولفتت «الاتحاد للطيران» إلى أنها ومع بداية عام 2021، أعادت تشغيل واستئناف رحلاتها إلى 10 وجهات، بما فيها الإطلاق التاريخي للرحلات المجدولة إلى تل أبيب في إبريل 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاتحاد للطيران»، توني دوغلاس: «يوماً بعد يوم، تستعيد (الاتحاد للطيران) ما خسرته بشكل تدريجي، وعلى الرغم من الظهور المفاجئ لفيروس (دلتا) المتحور، وتفشيه السريع، وما سببه من اضطراب في تعافي سوق السفر العالمي، فقد تمكّنا من مواصلة تكثيف عملياتنا التشغيلية، واليوم نحظى بموقع أفضل بكثير مقارنة بهذه الفترة من العام الماضي».

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