61.9 مليون درهم أرباح مصرف عجمان النصفية

المصدر: عجمان ■ وام

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف. وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق، ناقش المجلس عدداً من الأمور المالية والإدارية واستعرض الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.

حضر الاجتماع، الذي عقد بديوان حاكم عجمان، أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، محمد أميري.

واطلع سموه على نتائج المصرف، التي أظهرت تحقيق أرباح بقيمة 61.9 مليون درهم في النصف الأول من العام 2021 بارتفاع نسبته 44% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغ خلالها صافي الربح 43 مليون درهم.

وانعكس هذا المسار الإيجابي على ارتفاع صافي الدخل التشغيلي الذي بلغ 331.9 مليون درهم للنصف الأول من العام الجاري، محققاً زيادة بنسبة 19% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي التي بلغ خلالها صافي الدخل التشغيلي 279.9 مليون درهم.

وقال محمد أميري: «شهد مصرف عجمان أداءً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث ارتفعت الإيرادات وشهدنا تقدماً في ثقة عملائنا من الأفراد والشركات بكل محاور الأعمال لدينا، الأمر الذي تجلى في مستويات أدائنا المرتفع، ما يدل على تعافي الاقتصاد ويبشر بعودة الزخم الاقتصادي».

وأضاف أن «نتائجنا القوية للربع الثاني من عام 2021 تشكل انعطافاً مهماً في مسيرة عمل مصرف عجمان بعد عام مليء بالتحديات منذ بداية تفشي جائحة كورونا، والتي واجهها موظفونا وأعضاء مجلس الإدارة لدينا ببذل قصارى جهودهم للحفاظ على قيمة امتياز المصرف ولمساعدة عملائنا على تجاوزها».

وتابع: «نتطلع في مصرف عجمان بتفاؤل كبير حيال المؤشرات الإيجابية التي أظهرها المصرف والاقتصاد الإماراتي عموماً، ونتوقع أن يستمر هذا التحسن بالصعود الإيجابي مع تحقيق نمو مستدام للإيرادات وانخفاض المخصصات وضبط التكاليف بصورة أفضل».

وبلغ إجمالي أصول المصرف 21.3 مليار درهم حتى 30 يونيو 2021، مقارنة بـ21.5 مليار درهم عند نهاية ديسمبر 2020، ويبلغ رأسمال المصرف 2.1 مليار درهم ومجموع حقوق المساهمين 2.58 مليار درهم. ويلعب المصرف دوراً محورياً في تعزيز المسيرة التنموية في إمارة عجمان، وتفعيل كل الإمكانات المتاحة لإيصال القيمة المضافة لعملائه بمختلف فئاتهم، وأماكن وجودهم على مستوى دولة الإمارات.

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