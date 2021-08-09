شركة بسوق أبوظبي للأوراق المالية تحقق ارباحا نصفية من ثلاثة ارقام

المصدر: مدحت السويفي - دبي

خلافًا لاتجاهات السوق العالمية ، واصلت الشركة العالمية القابضة (PJSC: IHC)، و المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق مالية تسجيل نسبة نمو قوية مكونة من ثلاثة أرقام في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وفقًا للنتائج المالية للشركة في النصف الأول من عام 2021 الصادرة اليوم.

وأشار بيان للشركة، أنها حققت نموًا في الإيرادات بنسبة 304٪ لتصل إلى 9.93 مليار درهم إماراتي في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، في حين نما صافي الربح بنسبة 436٪ إلى 4.36 مليار درهم إماراتي - مدفوعًا بشكل أساسي بالاستحواذ الاستراتيجي على شركة الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة من خلال مجموعات الأعمال.

كما أدت عمليات الاستحواذ التكتيكية التي قامت بها الشركة العالمية القابضة إلى تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة بشكل كبير حيث ارتفع إجمالي الأصول من 14.01 مليار درهم إماراتي بنهاية 31 ديسمبر 2020 إلى 58.32 مليار درهم إماراتي في نهاية 30 يونيو 2021 - بنمو كبير بلغ 316.3٪.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة سيد بصر شعيب، قائلاً: “حققت الشركة العالمية القابضة نمواً استثنائياً خلال العام الماضي على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة للعديد من قطاعات الاقتصاد العالمي. نحن نتبع استراتيجية تجمع بين عمليات الاستحواذ التحويلية والنمو الطبيعي الإضافي من قبل قطاعاتنا الرئيسية ، وقد قمنا بالفعل ببناء تكتل يضم أنشطة تجارية متنوعة ومتكاملة تمتد عبر المنطقة. و تطمح الشركة حالياً لمزيد من التوسع وستتطلع إلى تسخير الإيرادات المتزايدة والتآزر التشغيلي عبر المجموعة ".

ولقد حققت الشركة العالمية القابضة إنجازًا بارزا آخر في الربع الثاني من عام 2021 عندما أصبحت الشركة العالمية القابضة الشركة المدرجة الأكثر قيمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ، كما تم ادرجها أيضًا في قائمة فوربس 2020 لـ "أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط"

وتتضمن نتائج الشركة العالمية القابضة ما يلي:

بلغ صافي أرباح الشركة العالمية القابضة 2.87 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2021 ، بزيادة قدرها 309٪ على أساس سنوي ، نتيجة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في قطاعاتها الرئيسية ، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 339٪ لتصل إلى 7.65 مليار درهم في فترة الثلاثة أشهر.

في النصف الأول من عام 2021 ، استقر صافي الهامش عند 43.9 في المائة ، بزيادة قدرها 10.82 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي الأصول بنهاية الربع الثاني من عام 2021 58.32 مليار درهم - بزيادة قدرها 44.30 مليار درهم عن 31 ديسمبر 2020

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