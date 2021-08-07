«الاتحاد للطيران» تعزز رحلات الركاب إلى المملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

في أعقاب الإعلان عن إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة البرتقالية للمملكة المتحدة، تستأنف «الاتحاد للطيران» رحلات المسافرين إلى لندن ومانشستر من دون الحاجة للحجر الصحي، اعتباراً من الثامن من أغسطس.

وبحسب القائمة البرتقالية، يسمح للضيوف غير الحاصلين على اللقاح السفر من الإمارات العربية المتحدة، شريطة حصولهم على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف، لا تزيد على 72 ساعة قبل موعد سفرهم، والخضوع للحجر الصحي في المنزل 10 أيام، كما ينبغي عليهم إجراء فحصين آخرين لـ«كوفيد-19» في اليوم الثاني واليوم الثامن من وصولهم. أما بالنسبة للضيوف الحاصلين على اللقاح، فسيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي والفحص في اليوم الثامن، شريطة أن يكونوا قد حصلوا على اللقاح في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو أوروبا.

وتمت جدولة الرحلات اليومية الثلاث إلى «لندن هيثرو»، لتوفر للضيوف مزيداً من الخيارات الملائمة عند المغادرة والوصول، وستتم خدمة جميع الرحلات الـ28 الأسبوعية بين أبوظبي والمملكة المتحدة عبر طائرة «بوينغ 787 دريملاينر».

ويُنصح الضيوف الراغبون في حجز رحلاتهم، بزيارة موقع «الاتحاد للطيران» www.etihad.com للاطلاع على الخيارات المتاحة أمامهم، وليكونوا على دراية تامة باللوائح والأنظمة الضرورية للوصول إلى وجهاتهم النهائية. وتتوافر الرحلات أيضاً للحجز عبر تطبيق الهاتف المتحرّك، أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال التابع لـ«الاتحاد للطيران»، أو عبر إحدى وكالات السفر المحلية، أو عبر الإنترنت. وتواصل «الاتحاد» التزامها بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات والهيئات التنظيمية والصحية الخارجية، وتلعب دوراً حيوياً في الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19». كما تُطبّق الشركة برنامج الصحة والسلامة والتعقيم المكثف، وتتبع أعلى معايير النظافة على امتداد كل مرحلة من مراحل رحلة الضيف. ويشمل ذلك المواد التموينية والتعقيم العميق للمقصورات، ومناطق إتمام إجراءات السفر، والفحص الصحي والصعود للطائرة، والتفاعل مع الطواقم الجوية وخدمات الطعام والنزول من الطائرة والنقل، وهذا ضمن غيرها من الإجراءات الكثيرة الأخرى.

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