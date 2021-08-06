«غرفة دبي» تعرّف شركات أميركا اللاتينية بـ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظمت «غرفة دبي»، أخيراً، ممثلةً بمكاتبها التمثيلية الخارجية في أميركا اللاتينية، ندوة افتراضية بعنوان: «إكسبو 2020: منصتك لممارسة الأعمال التجارية في دبي»، حيث استقطبت الندوة مشاركة أكثر من 600 مشارك من 20 دولة، يمثلون شريحة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال في قطاعات متنوعة.

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى الترويج لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، كونه منصة مثالية للشركات في أميركا اللاتينية، لتعزيز حضورها العالمي، وممارسة الأعمال التجارية في دبي، وتثقيف رجال الأعمال من المنطقة حول المزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للمستثمرين.

وقدم مديرو المكاتب التمثيلية لـ«غرفة دبي» في البرازيل وبنما والأرجنتين، خلال الندوة، نبذة عن خطط واستراتيجيات دول أميركا اللاتينية المختلفة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى توقعاتهم للحدث العالمي.

وأكد مدير المكاتب الخارجية في «غرفة دبي»، عمر خان، على أهمية هذه الندوات الإلكترونية، كونها منصة مثالية لتعريف شركات أميركا اللاتينية بأهمية «إكسبو 2020 دبي»، ودوره لجذب الاستثمارات، وإبرام الاتفاقات التجارية وتعزيز التعاون الدولي.

وأشار خان إلى أن «غرفة دبي» شريك تكامل الأعمال الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، تركز جهودها على الترويج للحدث الضخم في الساحة العالمية، والتواصل مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء المنطقة، واستكشاف سُبل جديدة للتعاون الاقتصادي، من خلال المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية 2022، الذي سيقام على هامش «إكسبو 2020 دبي».

واختتمت الندوة الافتراضية برسائل فيديو من المفوضين العامين لتشيلي والأرجنتين وبنما وبيرو وكولومبيا وغواتيمالا وباراغواي وكوستاريكا، الذين تحدثوا عن استعدادات بلادهم لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وأهمية الحدث بالنسبة للمنطقة، وكذلك توسيع العلاقات بين مجتمعات الأعمال الإماراتية وأميركا اللاتينية.

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