كوريا: «إكسبو 2020 دبي» دعم كبير لتعافي الاقتصاد العالمي من آثار «كوفيد-19»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل المدير العام لدائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أمس، القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي، مون بيونغ جون، الذي أكد أن الهيئات الدبلوماسية الكورية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع «جمارك دبي» لدعم نجاح «إكسبو 2020 دبي» العالمي، الذي يعد من أهم الأحداث والمعارض الاقتصادية في العالم، ويكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية، إذ يمثل المعرض دعماً كبيراً لتعافي الاقتصاد العالمي من آثار أزمة جائحة «كوفيد-19».

وأفادت «جمارك دبي»، في بيان، بأن اللقاء يأتي في إطار مواكبة الدائرة الاستعداد لاستضافة دبي معرض «إكسبو» العالمي، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الهيئات الدبلوماسية، لاطلاعها على الخدمات والتسهيلات التي توفرها الدائرة للمشاركين في المعرض.

وتم خلال اللقاء عرض دور «جمارك دبي» في تعزيز نجاح «إكسبو 2020 دبي»، من خلال مبادرات الدائرة ومشروعاتها لدعم المشاركين في المعرض. وأكدت الدائرة أن اللقاءات ستستمر عبر تنظيم زيارة جديدة لوفد كوري إلى الدائرة للاطلاع على أفضل الممارسات والمبادرات التي طورتها «جمارك دبي» لخدمة المشاركين في «إكسبو 2020 دبي».

وأكدت «جمارك دبي» كذلك حرصها على تلبية كل المتطلبات لدعم التجار الكوريين، وتيسير التجارة مع كوريا، التي تعد من الشركاء المهمين في تجارة دبي، لافتة إلى أن كوريا أول دولة في العالم توقع معها دولة الإمارات اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق «برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد»، بهدف تعزيز التجارة المتبادلة بين البلدين.

تعزيز التعاون

وقال المدير العام لدائرة جمارك دبي، إن «الدائرة تحرص على تعزيز التعاون مع الهيئات الدبلوماسية لجمهورية كوريا، لتطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية بين دبي والجمهورية الصديقة».

وأضاف: «جاء استقبالنا للقنصل العام لجمهورية كوريا في دبي، لبحث التنسيق المشترك بيننا، وزيادة حجم وقيمة التجارة المتبادلة بين الطرفين، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع كوريا في الربع الأول من عام 2021 نحو 3.238 مليارات درهم، توزعت إلى واردات بقيمة 2.551 مليار درهم، وصادرات بقيمة 549.782 مليون درهم، وإعادة تصدير بقيمة 137.473 مليون درهم».

وتابع: «بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع جمهورية كوريا في عام 2020 نحو 13.56 مليار درهم، توزعت إلى واردات بقيمة 11.505 مليار درهم، وصادرات بقيمة 1.599 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 456.917 مليون درهم».

خدمات وتسهيلات

وأكد مصبح العمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لكل المشاركين في معرض «إكسبو» العالمي، من أجل دعم نجاح المعرض في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي، مع التقدم الدولي نحو التعافي من أزمة جائحة «كوفيد-19».

وقال: «أطلعنا الشركاء من جمهورية كوريا على المشروعات والمبادرات التي طورتها الدائرة لخدمة المشاركين في المعرض، في مقدمتها (قناة إكسبو الجمركية الذكية) المخصصة لتقديم التسهيلات للعارضين، وخدمة دفتر الإدخال المؤقت للمواد التي تدخل إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي للعرض في (إكسبو 2020 دبي)، إضافة إلى تخصيص مكتب جمركي للدائرة في موقع المعرض لخدمة المشاركين، وتمكينهم من الاستفادة من المشروعات والمبادرات التي طورتها جمارك دبي لتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم كافة».

دعم «إكسبو»

بدوره، أعرب القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي، عن تقديره لجهود «جمارك دبي» ودورها في دعم التجار والمستثمرين من جمهورية كوريا، من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، مؤكداً أن الهيئات الدبلوماسية الكورية تتطلع لتعزيز التعاون مع «جمارك دبي» لدعم نجاح «إكسبو» العالمي، الذي يعد من أهم الاحداث والمعارض الاقتصادية في العالم، ويكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية، إذ يمثل المعرض دعماً كبيراً لتعافي الاقتصاد العالمي من آثار أزمة جائحة «كوفيد-19».

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